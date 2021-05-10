У США заборонили використовувати мільйони доз вакцини Johnson & Johnson

Управління CША з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) дозволило використання двох партій вакцин компанії Johnson & Johnson і водночас заборонило використовувати інші партії цієї вакцини. Про це повідомляє пресслужба регулятора у п'ятницю, 11 червня, після огляду документів виробника. При цьому FDA не називає жодних цифр.

Повідомляється тільки, що всі ці вакцини виробили на заводі в американському місті Балтимор. У регуляторі додають, що наразі аналізують інші партії вакцини з цього заводу. Також FDA ще вирішує, чи авторизовувати самий завод як одного з офіційних виробників вакцини Johnson & Johnson.

Водночас видання New York Times повідомляє з посиланням на джерела, що FDA дозволило використовувати близько 10 мільйонів доз цієї вакцини, а заборонило - близько 60 мільйонів доз через їхнє можливе забруднення. Зазначається, що дозволені близько 10 мільйонів доз можна використовувати у США або експортувати в інші країни.

Нагадаємо, два місяці тому завод у Балтиморі закрили через побоювання про перехресне забруднення іншою вакциною, яку також виготовляли на цьому ж заводі.

До цього були повідомлення про побічні випадки у деяких щеплених цією вакциною людей у США. Американські органи охорони здоров'я призупинили вакцинацію цим препаратом та розслідували дані щодо утворення тромбів у осіб, які отримали цю вакцину.

Згодом використання цієї вакцини дозволили відновити. Її вкололи понад сімом мільйонам людей у США. При цьому, станом на квітень, було лише вісім повідомлень про випадки появи незвичних тромбів, пов'язаних з низьким рівнем тромбоцитів у крові, один з яких був летальним.

Вакцину визнали безпечною і у ЄС

Відповідне розслідування провело і Європейське агентство з лікарських засобів (EMA). 20 квітня у агентстві також дійшли висновку, що переваги використання препарату Johnson & Johnson перевищують можливі ризики.

При цьому у EMA визнали існування "можливого зв'язку" між вакциною та дуже рідкісними випадками утворення тромбів. Через це в агентстві зазначили, що до інформації про вакцину треба буде додати відповідне попередження.

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