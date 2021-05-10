 У США заборонили використовувати мільйони доз вакцини Johnson & Johnson | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.06.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

У США заборонили використовувати мільйони доз вакцини Johnson & Johnson

При цьому американський регулятор дозволив використання двох партій доз вакцини, виготовленої раніше на заводі у Балтиморі. Він ще має вирішити, чи дозволити відновити роботу цього заводу, який закрили у квітні.

Вакцина від коронавірусу виробництва Johnson & Johnson

Вакцина від коронавірусу виробництва Johnson & Johnson

Управління CША з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) дозволило використання двох партій вакцин компанії Johnson & Johnson і водночас заборонило використовувати інші партії цієї вакцини. Про це повідомляє пресслужба регулятора у п'ятницю, 11 червня, після огляду документів виробника. При цьому FDA не називає жодних цифр.

Повідомляється тільки, що всі ці вакцини виробили на заводі в американському місті Балтимор. У регуляторі додають, що наразі аналізують інші партії вакцини з цього заводу. Також FDA ще вирішує, чи авторизовувати самий завод як одного з офіційних виробників вакцини Johnson & Johnson.

Водночас видання New York Times повідомляє з посиланням на джерела, що FDA дозволило використовувати близько 10 мільйонів доз цієї вакцини, а заборонило - близько 60 мільйонів доз через їхнє можливе забруднення. Зазначається, що дозволені близько 10 мільйонів доз можна використовувати у США або експортувати в інші країни.

Нагадаємо, два місяці тому завод у Балтиморі закрили через побоювання про перехресне забруднення іншою вакциною, яку також виготовляли на цьому ж заводі.

До цього були повідомлення про побічні випадки у деяких щеплених цією вакциною людей у США. Американські органи охорони здоров'я призупинили вакцинацію цим препаратом та  розслідували дані щодо утворення тромбів у осіб, які отримали цю вакцину.

Згодом використання цієї вакцини дозволили відновити. Її вкололи понад сімом мільйонам людей у США. При цьому, станом на квітень, було лише вісім повідомлень про випадки появи незвичних тромбів, пов'язаних з низьким рівнем тромбоцитів у крові, один з яких був летальним.

Вакцину визнали безпечною і у ЄС

Відповідне розслідування провело і Європейське агентство з лікарських засобів (EMA). 20 квітня у агентстві також дійшли висновку, що переваги використання препарату Johnson & Johnson перевищують можливі ризики.

При цьому у EMA визнали існування "можливого зв'язку" між вакциною та дуже рідкісними випадками утворення тромбів. Через це в агентстві зазначили, що до інформації про вакцину треба буде додати відповідне попередження.

Читайте також: Тромбози внаслідок щеплення від COVID: німецькі вчені наблизилися до розгадки 

  • Обкладинки журналів Time Magazine та Spiegel з портретами засновників фірми BioNTech

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    BioNTech та Pfizer: початок мРНК-революції

    Першою вакциною від COVID-19, дозволеною до застосування в США і ЄС, стала розробка німецьких вчених Угура Шахіна і його дружини Езлем Тюречі. Їхня фірма BioNTech з Майнца уклала альянс з американським гігантом Pfizer. У 2021 році будуть випущені два мільярди доз. Завдяки цій вакцині ЗМІ заговорили про "революцію" у фармацевтиці - вона стала першою вакциною, що базується на матричній РНК.

  • Штаб-квартира компанії Moderna

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Moderna: родом з університету Гарварда

    На РНК-технологіях, що вважаються новим словом у медицині, спеціалізується і американська біотехнологічна компанія Moderna. Її штаб-квартира розташована в Кембриджі, у штаті Массачусетс, поблизу Гарвардського університету, вчені якого і заснували цю фірму в 2010 році. Вакцина Moderna, створена за фінансової підтримки влади, стала другою, зареєстрованою в США і ЄС на рубежі 2020-21 років.

  • Індійська лікарка демонструє ампулу з вакциною AstraZeneca

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    У AstraZeneca - "оксфордська вакцина"

    Учені Оксфордського університету уклали для клінічних випробувань і виробництва своєї вакцини альянс з британсько-шведською компанією AstraZeneca. Вона значною мірою забезпечує вакцинацію жителів Великобританії, виконує замовлення ЄС і активно працює з країнами, що розвиваються, адже у "оксфордської вакцини" дуже низька ціна. Так, в Індії її випускають для місцевого ринку і на експорт.

  • Прибуття першої партії вакцини Спутник V в Болівію.

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    "Спутник V": найперша реєстрація

    У серпні 2020 року Росія оголосила, що першою в світі зареєструвала вакцину від коронавірусу під назвою "Спутник V". Масова вакцинація російського населення офіційно почалася в січні 2021 року. На закордонні ринки цю векторну вакцину, розроблену вченими московського Центру Гамалії, просуває Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ). На фото - прибуття першої партії в Болівію.

  • Президент Індонезії Джоко Відодо робить щеплення вакциною Sinovac Biotech

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Sinovac: тихий конкурент з Китаю

    Без зайвого шуму і докладних звітів про результати клінічних досліджень Китай розробив щонайменше три вакцини. Одну з них, створену на основі інактивованого коронавірусу, компанія Sinovac Biotech тестувала в декількох країнах Азії, зокрема в Індонезії, яка її потім закупила. Аби подати приклад співвітчизникам, президент країни Джоко Відодо прищепився першим.

  • Ілон Маск демонструє депутатам Бундестагу Німеччини принтер для вакцин Curevac

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    CureVac: принтер для вакцин від Tesla

    Другу німецьку мРНК-вакцину, реєстрація якої очікується до літа, компанія CureVac з Тюбінгена вироблятиме й експортуватиме на світовий ринок в союзі з концерном Bayer. Але її можна буде виготовляти й прямо в клініках всюди і світі. Зразок мобільного принтера, створеного німецькою дочірньою фірмою Tesla Grohmann, Ілон Маск (в центрі) демонстрував у вересні 2020 року депутатам Бундестагу.

  • Завод компанії Sanofi у Франкфурті-на-Майні

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Sanofi: дві невдачі й допомога Євросоюзу

    Французька компанія Sanofi - один з найбільших в світі виробників вакцин. Але цього разу вона двічі зазнала невдачі: ані спільна розробка з британською GlaxoSmithKline, ані спроба створити власну мРНК-вакцину досі не дали бажаного результату. Аби допомогти забезпечити країни ЄС, її завод у Франкфурті-на-Майні (на знімку) випустить влітку 125 мільйонів доз вакцини компаній BioNTech і Pfizer.

  • Ампули з вакциною фірми Janssen, що належить Johnson&Johnson

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Johnson&Johnson: достатньо однієї дози

    Одним з шести виробників вакцин від коронавірусу, з якими ЄС уклав попередні договори про постачання, стала американська корпорація Johnson&Johnson. Її векторна вакцина передбачає тільки одне щеплення, а не два, і зберігається в звичайних холодильниках. Для ЄС, де реєстрація препарату очікується навесні, випускати її буде бельгійська дочірня фірма корпорації - Janssen.

    Автор: Андрій Гурков


Дивитись відео 03:31

Вакцинний туризм: благо чи незаконна ініціатива? (26.04.2021)

Також за темою

Belgien Ursula von der Leyen bei Pfizer in Puurs

Країни Заходу хочуть і будуть щепитися не векторними, а мРНК-вакцинами 10.05.2021

Компанії BioNTech і Pfizer забезпечили глобальний прорив нової технології мРНК, на котру Євросоюз зробив тепер ставку, розчарувавшись у вакцинах AstraZeneca та Johnson&Johnson.

Symbolbild | Deutschland mögliche Verschiebung Masern-Impfpflicht in Thüringen

У ЄС ще раз перевірять безпечність вакцини Johnson & Johnson 10.04.2021

Європейське агентство з лікарських засобів розгляне нові дані про можливу появу тромбозів після щеплення препаратом Johnson & Johnson.

USA | Coronavirus | Impstoff von Johnson & Johnson

У США дозволили відновити вакцинацію препаратом Johnson & Johnson 24.04.2021

Американські регулятори CDC та FDA рекомендують відновити використання вакцини від коронавірусу виробництва компанії Johnson & Johnson.

Реклама

Докладно

Форма національної збірної України на Євро-2020

Заборона УЄФА гасла "Героям слава!" лише згуртує українців

І для Києва, і для Москви будь-який елемент у формі української збірної має принципове значення, пише Сергій Руденко.  

В Україні теж потрібні сезонні працівники

Заробітки вдома замість Польщі (відео)

Невже українські фермери надають гідні умови праці та зарплати? Репортаж DW з Херсонщини.  