У США заборонили використовувати мільйони доз вакцини Johnson & Johnson
При цьому американський регулятор дозволив використання двох партій доз вакцини, виготовленої раніше на заводі у Балтиморі. Він ще має вирішити, чи дозволити відновити роботу цього заводу, який закрили у квітні.
Вакцина від коронавірусу виробництва Johnson & Johnson
Управління CША з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) дозволило використання двох партій вакцин компанії Johnson & Johnson і водночас заборонило використовувати інші партії цієї вакцини. Про це повідомляє пресслужба регулятора у п'ятницю, 11 червня, після огляду документів виробника. При цьому FDA не називає жодних цифр.
Повідомляється тільки, що всі ці вакцини виробили на заводі в американському місті Балтимор. У регуляторі додають, що наразі аналізують інші партії вакцини з цього заводу. Також FDA ще вирішує, чи авторизовувати самий завод як одного з офіційних виробників вакцини Johnson & Johnson.
Водночас видання New York Times повідомляє з посиланням на джерела, що FDA дозволило використовувати близько 10 мільйонів доз цієї вакцини, а заборонило - близько 60 мільйонів доз через їхнє можливе забруднення. Зазначається, що дозволені близько 10 мільйонів доз можна використовувати у США або експортувати в інші країни.
Нагадаємо, два місяці тому завод у Балтиморі закрили через побоювання про перехресне забруднення іншою вакциною, яку також виготовляли на цьому ж заводі.
До цього були повідомлення про побічні випадки у деяких щеплених цією вакциною людей у США. Американські органи охорони здоров'я призупинили вакцинацію цим препаратом та розслідували дані щодо утворення тромбів у осіб, які отримали цю вакцину.
Згодом використання цієї вакцини дозволили відновити. Її вкололи понад сімом мільйонам людей у США. При цьому, станом на квітень, було лише вісім повідомлень про випадки появи незвичних тромбів, пов'язаних з низьким рівнем тромбоцитів у крові, один з яких був летальним.
Вакцину визнали безпечною і у ЄС
Відповідне розслідування провело і Європейське агентство з лікарських засобів (EMA). 20 квітня у агентстві також дійшли висновку, що переваги використання препарату Johnson & Johnson перевищують можливі ризики.
При цьому у EMA визнали існування "можливого зв'язку" між вакциною та дуже рідкісними випадками утворення тромбів. Через це в агентстві зазначили, що до інформації про вакцину треба буде додати відповідне попередження.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
BioNTech та Pfizer: початок мРНК-революції
Першою вакциною від COVID-19, дозволеною до застосування в США і ЄС, стала розробка німецьких вчених Угура Шахіна і його дружини Езлем Тюречі. Їхня фірма BioNTech з Майнца уклала альянс з американським гігантом Pfizer. У 2021 році будуть випущені два мільярди доз. Завдяки цій вакцині ЗМІ заговорили про "революцію" у фармацевтиці - вона стала першою вакциною, що базується на матричній РНК.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
Moderna: родом з університету Гарварда
На РНК-технологіях, що вважаються новим словом у медицині, спеціалізується і американська біотехнологічна компанія Moderna. Її штаб-квартира розташована в Кембриджі, у штаті Массачусетс, поблизу Гарвардського університету, вчені якого і заснували цю фірму в 2010 році. Вакцина Moderna, створена за фінансової підтримки влади, стала другою, зареєстрованою в США і ЄС на рубежі 2020-21 років.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
У AstraZeneca - "оксфордська вакцина"
Учені Оксфордського університету уклали для клінічних випробувань і виробництва своєї вакцини альянс з британсько-шведською компанією AstraZeneca. Вона значною мірою забезпечує вакцинацію жителів Великобританії, виконує замовлення ЄС і активно працює з країнами, що розвиваються, адже у "оксфордської вакцини" дуже низька ціна. Так, в Індії її випускають для місцевого ринку і на експорт.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
"Спутник V": найперша реєстрація
У серпні 2020 року Росія оголосила, що першою в світі зареєструвала вакцину від коронавірусу під назвою "Спутник V". Масова вакцинація російського населення офіційно почалася в січні 2021 року. На закордонні ринки цю векторну вакцину, розроблену вченими московського Центру Гамалії, просуває Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ). На фото - прибуття першої партії в Болівію.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
Sinovac: тихий конкурент з Китаю
Без зайвого шуму і докладних звітів про результати клінічних досліджень Китай розробив щонайменше три вакцини. Одну з них, створену на основі інактивованого коронавірусу, компанія Sinovac Biotech тестувала в декількох країнах Азії, зокрема в Індонезії, яка її потім закупила. Аби подати приклад співвітчизникам, президент країни Джоко Відодо прищепився першим.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
CureVac: принтер для вакцин від Tesla
Другу німецьку мРНК-вакцину, реєстрація якої очікується до літа, компанія CureVac з Тюбінгена вироблятиме й експортуватиме на світовий ринок в союзі з концерном Bayer. Але її можна буде виготовляти й прямо в клініках всюди і світі. Зразок мобільного принтера, створеного німецькою дочірньою фірмою Tesla Grohmann, Ілон Маск (в центрі) демонстрував у вересні 2020 року депутатам Бундестагу.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
Sanofi: дві невдачі й допомога Євросоюзу
Французька компанія Sanofi - один з найбільших в світі виробників вакцин. Але цього разу вона двічі зазнала невдачі: ані спільна розробка з британською GlaxoSmithKline, ані спроба створити власну мРНК-вакцину досі не дали бажаного результату. Аби допомогти забезпечити країни ЄС, її завод у Франкфурті-на-Майні (на знімку) випустить влітку 125 мільйонів доз вакцини компаній BioNTech і Pfizer.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
Johnson&Johnson: достатньо однієї дози
Одним з шести виробників вакцин від коронавірусу, з якими ЄС уклав попередні договори про постачання, стала американська корпорація Johnson&Johnson. Її векторна вакцина передбачає тільки одне щеплення, а не два, і зберігається в звичайних холодильниках. Для ЄС, де реєстрація препарату очікується навесні, випускати її буде бельгійська дочірня фірма корпорації - Janssen.
Автор: Андрій Гурков
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