У США оштрафували Boeing на 200 млн доларів за обман

Комісія з цінних паперів та бірж (SEC) США оштрафувала компанію Boeingна 200 мільйонів доларів через оманливі запевнення інвесторів щодо безпеки літака 737 MAX. Також на один мільйон доларів оштрафовано колишнього генерального директора компанії Денніса Мюленбурга, повідомила SEC у четвер, 22 вересня.

Зазначається, що Boeing і Мюленбург погодилися сплатити штраф і не оскаржуватимуть висновки Комісії. За даними SEC, після першої катастрофи літака 737 MAX у 2018 році Boeing і Мюленбург знали про проблему із бортовою системою контролю MCAS. Але вони запевнили громадськість, що літак "так само безпечний, як і будь-який літак, який коли-небудь літав у небі".

"Після другої катастрофи Boeing і Мюленбург запевнили громадськість, що в процесі сертифікації MCAS не було жодних помилок або прогалин, незважаючи на те, що вони знали протилежну інформацію", - зазначає SEC.

За словами голови Комісії Гері Генслера, у часи кризи та трагедії особливо важливо, щоб публічні компанії та керівники надавали ринкам повну, чесну та правдиву інформацію.

Аварії лайнерів Boeing 737 Max в Індонезії та Ефіопії

Заборона на експлуатацію лайнерів моделі Boeing 737 MAX була запроваджена по всьому світу в березні 2019 року після падіння такого літака в Індонезії в жовтні 2018-го, а потім - в Ефіопії. Слідство встановило, що причиною обох катастроф був збій в програмному забезпеченні на борту, що в певній ситуації, попри дії пілота, хилило ніс машини донизу. Унаслідок обох трагедій загинули 346 осіб.

У підсумку Boeing зіткнувся зі звинуваченнями в нехтуванні безпекою пасажирів, в приховуванні дефектів, з розслідуванням в Конгресі США, мільярдними претензіями від авіакомпаній, які закупили літаки 737 MAX, і позовами від родичів жертв. У січні 2020 року виробництво цієї моделі було тимчасово призупинено.

Через рік Європейське агентство авіаційної безпеки (EASA) дозволило лайнеру 737 MAX відновити польоти в ЄС за умови виконання концерном Boeing певних вимог, зокрема додаткового навчання пілотів.