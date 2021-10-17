У Римі десятки тисяч італійців вимагали заборонити ультраправу партію

Десятки тисяч італійців вийшли в суботу, 16 жовтня, на вулиці Рима, вимагаючи заборонити ультраправу партію Forza Nuova ("Нова сила"). За словами організаторів, близько 200 тисяч демонстрантів пройшли італійською столицею, тримаючи плакати з написами на зразок "Фашизм ніколи знову", повідомляє агенція AFP. За даними місцевих ЗМІ, в акції взяли участь близько 50 тисяч людей.

Тиждень тому деякі члени Forza Nuova після мирних протестів проти так званих "зелених паспортів" для доступу до робочого місця атакували, серед іншого, штаб-квартиру федерації профспілок CGIL. Поліція заарештувала кількох членів ультраправої партії, включаючи провідних представників політсили.

Десонстранти вимагали не допустити появи неофашизму

Секретар профспілки Мауріціо Ландіні сказав на мітингу в суботу, що настав час стримати "політичне насильство".

Лівоцентристська Демократична партія, яка вимагає заборонити Forza Nuova, заявила, що вже 100 тисяч людей підписали відповідну петицію.

Нагадаємо, в Італії з 15 жовтня працівники, щоб потрапити на робоче місце, мають пред'явити так званий "зелений паспорт", який засвідчує вакцинацію чи одужання від COVID-19, або негативний результат тесту. Інакше таким особам загрожує відсторонення від виконання обов'язків. Тести на коронавірус зараз безкоштовні лише для тих осіб, які не можуть вакцинуватися з причин, пов'язаних зі здоров'ям.

Минулими вихідними Італією вже пройшли протести проти запровадження "зелених паспортів" на робочих місцях. У Римі під час акції сталися сутички демонстрантів з поліцією, були затримані.