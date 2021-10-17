 У Римі десятки тисяч італійців вимагали заборонити ультраправу партію | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.10.2021

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Новини

У Римі десятки тисяч італійців вимагали заборонити ультраправу партію

Обурення протестувальників у Римі викликало те, що члени ультраправої партії Forza Nuova атакували штаб-квартиру федерації профспілок.

На протест у Римі вийшли десятки тисяч людей

На протест у Римі вийшли десятки тисяч людей

Десятки тисяч італійців вийшли в суботу, 16 жовтня, на вулиці Рима, вимагаючи заборонити ультраправу партію Forza Nuova ("Нова сила"). За словами організаторів, близько 200 тисяч демонстрантів пройшли італійською столицею, тримаючи плакати з написами на зразок "Фашизм ніколи знову", повідомляє агенція AFP. За даними місцевих ЗМІ, в акції взяли участь близько 50 тисяч людей.

Тиждень тому деякі члени Forza Nuova після мирних протестів проти так званих "зелених паспортів" для доступу до робочого місця  атакували, серед іншого, штаб-квартиру федерації профспілок CGIL. Поліція заарештувала кількох членів ультраправої партії, включаючи провідних представників політсили.

Десонстранти вимагали не допустити появи неофашизму

Десонстранти вимагали не допустити появи неофашизму

Секретар профспілки Мауріціо Ландіні сказав на мітингу в суботу, що настав час стримати "політичне насильство".

Лівоцентристська Демократична партія, яка вимагає заборонити Forza Nuova, заявила, що вже 100 тисяч людей підписали відповідну петицію.

Нагадаємо, в Італії з 15 жовтня працівники, щоб потрапити на робоче місце, мають пред'явити так званий "зелений паспорт", який засвідчує вакцинацію чи одужання від COVID-19, або негативний результат тесту. Інакше таким особам загрожує відсторонення від виконання обов'язків. Тести на коронавірус зараз безкоштовні лише для тих осіб, які не можуть вакцинуватися з причин, пов'язаних зі здоров'ям.

Минулими вихідними Італією вже пройшли протести проти запровадження "зелених паспортів" на робочих місцях. У Римі під час акції сталися сутички демонстрантів з поліцією, були затримані.

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