У Росії загинув міністр і ексохоронець Путіна

Міністр у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій і ліквідації наслідків стихійних лих Росії Євген Зіничев загинув під час навчань в Норильську. Про це повідомила в середу, 8 вересня, пресслужба міністерства.

"МНС РФ зі скорботою повідомляє, що під час виконання службового обов'язку, перебуваючи на міжвідомчих навчаннях із захисту Арктичної зони від НС, рятуючи життя людини, трагічно загинув глава МНС РФ Євген Зіничев", - йдеться в повідомленні відомства, яке наводить агентство "Інтерфакс".

Кінорежисер, якого намагався врятувати міністр, теж загинув

Зіничев загинув, намагаючись врятувати відомого російського кінорежисера Олександра Мельника. За даними МНС, Мельник прибув до Норильська для вибору місця зйомок свого нового документального фільму, присвяченого розвитку Арктики та Північного морського шляху. Джерело "Інтерфаксу" в МНС повідомило, що кінорежисер також загинув під час інциденту.

Тим часом низка російських ЗМІ повідомили, що міністр загинув не під час навчань, а в результаті нещасного випадку під час огляду визначних туристичних пам'яток. Так, агенція РБК з посиланням на джерело пише, що міністр Зіничев та Мельник загинули вранці в середу під час поїздки на водоспад в Путоранському заповіднику.

Тимчасово виконувати обов'язки міністра буде перший заступник глави відомства Олександр Чупріян, повідомила журналістам пресслужба МНС.

Зіничеву було 55 років. Він очолював МНС РФ з травня 2018 року. З 1987 по 1991 роки Зіничев служив в КДБ СРСР, а потім - в російських органах безпеки. З 2006 по 2015 роки працював у особистій охороні Володимира Путіна. У червні 2015 року обійняв посаду начальника УФСБ в Калінінградській області, а через рік став в. о. губернатора регіону. Менш ніж через три місяці він був призначений заступником директора ФСБ.