 У Росії загинув міністр і ексохоронець Путіна | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.09.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

У Росії загинув міністр і ексохоронець Путіна

Глава МНС Росії Євген Зіничев загинув унаслідок нещасного випадку в Арктиці. Він очолював відомство з травня 2018 року.

Євген Зіничев

Євген Зіничев

Міністр у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій і ліквідації наслідків стихійних лих Росії Євген Зіничев загинув під час навчань в Норильську. Про це повідомила в середу, 8 вересня, пресслужба міністерства.

"МНС РФ зі скорботою повідомляє, що під час виконання службового обов'язку, перебуваючи на міжвідомчих навчаннях із захисту Арктичної зони від НС, рятуючи життя людини, трагічно загинув глава МНС РФ Євген Зіничев", - йдеться в повідомленні відомства, яке наводить агентство "Інтерфакс".

Кінорежисер, якого намагався врятувати міністр, теж загинув

Зіничев загинув, намагаючись врятувати відомого російського кінорежисера Олександра Мельника. За даними МНС, Мельник прибув до Норильська для вибору місця зйомок свого нового документального фільму, присвяченого розвитку Арктики та Північного морського шляху. Джерело "Інтерфаксу" в МНС повідомило, що кінорежисер також загинув під час інциденту.

Тим часом низка російських ЗМІ повідомили, що міністр загинув не під час навчань, а в результаті нещасного випадку під час огляду визначних туристичних пам'яток. Так, агенція РБК з посиланням на джерело пише, що міністр Зіничев та  Мельник загинули вранці в середу під час поїздки на водоспад в Путоранському заповіднику.

Тимчасово виконувати обов'язки міністра буде перший заступник глави відомства Олександр Чупріян, повідомила журналістам пресслужба МНС.

Зіничеву було 55 років. Він очолював МНС РФ з травня 2018 року. З 1987 по 1991 роки Зіничев служив в КДБ СРСР, а потім - в російських органах безпеки. З 2006 по 2015 роки працював у особистій охороні Володимира Путіна. У червні 2015 року обійняв посаду начальника УФСБ в Калінінградській області, а через рік став в. о. губернатора регіону. Менш ніж через три місяці він був призначений заступником директора ФСБ. 

DW.COM

Вбито президента Гаїті Жовенеля Моїза

Президент Гаїті Жовенель Моїз був смертельно поранений нападниками у своїй резиденції. Він очолював цю острівну країну в Карибському морі з 2017 року.  

Президент Чаду загинув у боях з повстанцями

Ідріс Дебі здобув владу внаслідок держперевороту в 1990 році. Тепер обов'язки президента Республіки Чад тимчасово виконуватиме син-генерал загиблого президента.  

У Китаї через негоду загинув 21 учасник ультрамарафону

Під час 100-кілометрового марафону почався дощ з градом та сильний вітер, а температура повітря різко впала.  

В Індонезії рятувальники знайшли зниклий підводний човен: увесь екіпаж загинув

Зниклий із середи підводний човен індонезійських військово-морських сил виявили поблизу острова Балі. Всі 53 члени екіпажу загинули, повідомили в Джакарті.  

Також за темою

Pentagon press secretary Navy Rear Adm. John Kirby calls on a reporter during a briefing at the Pentagon, Tuesday, Sept. 2, 2014. The Pentagon says the leader of the Somalia-based al-Shabab extremist group was the target of U.S. military airstrikes that struck an encampment and a vehicle Monday night. Kirby said the results of the strike are being assessed and he can't confirm if Somali Ahmed Abdi Godane, the rebel leader, was hit. He says the strike against Godane was conducted by special operations forces with manned and unmanned aircraft firing hellfire missiles and precision-guided munitions. (AP Photo/Susan Walsh)

Пентагон: США уважно стежать за активністю РФ в Арктиці 06.04.2021

"Ніхто не зацікавлений у тому, щоб Арктика стала мілітаризованою", заявив речник Пентагону, коментуючи російську військову активість в регіоні.

Реклама

Докладно

default

IAA у Мюнхені: все, крім автомобілів (фоторепортаж)

Чим дивували відвідувачів автосалону IAA в столиці Баварії - у фотогалереї DW.  

ВР легалізували криптоактиви в Україні

Верховна Рада легалізувала віртуальні активи

Щоденний тіньовий обіг віртуальних активів в Україні становить близько одного мільярда гривень, кажуть у мінцифри.  