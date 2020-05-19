Президент Чаду загинув у боях з повстанцями

Президент Республіки Чад, 68-річний Ідріс Дебі Ітно загинув у боях з повстанцями, повідомляє агенція AFP у вівторок, 20 квітня.

Повідомляється, що його було смертельно поранено "на вихідних" (17-18 квітня) у зоні бойових дій на півночі країни.

19 квітня виборча комісія центральноафриканської країни оголосила, що Дебі переміг на виборах 11 квітня, отримавши майже 80 відсотків голосів виборців. Знаючи наперед про перемогу, Дебі відбув на північ, оскільки 11 квітня сили повстанської коаліції FACT увійшли до Чаду з Лівії, ймовірно, з метою його повалення. За даними військових джерел AFP, кілька сотень бійців були вбиті під час спроби наступу на столицю Чаду Нджамену.

Дебі мав розпочати свій шостий президентський термін у одній з найбідніших країн світу. До влади він прийшов внаслідок державного перевороту в 1990 році. Як зауважує агенція, з часом його правління ставало все більш автократичним.

Обов'язки президента Чаду тепер тимчасово виконуватиме син загиблого Дебі генерал Махамат Кака.

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