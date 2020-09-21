У Росії розпочалися масштабні військові навчання "Кавказ-2020"

Масштабні маневри російських військових відбудуться неподалік від українського кордону, зокрема в акваторії Чорного моря. Окремі епізоди навчань проведуть у Вірменії та Абхазії, повідомили в міноборони РФ.
Збройні сили Росії розпочали в понеділок, 21 вересня, найбільші військові навчання в поточному році - "Кавказ-2020". Як повідомляє пресслужба міноборони РФ, основні епізоди маневрів, що триватимуть з 21 по 26 вересня, пройдуть на полігонах Південного військового округу, в акваторії Чорного і Каспійського морів.
Крім того, "окремі розіграші практичних дій" проведуть на полігонах Вірменії, а також на території Абхазії та Південної Осетії, йдеться в повідомленні відомства, на яке посилається інформагенція "Інтерфакс". Російську сторону на навчаннях представляють насамперед частини і з'єднання Південного військового округу. У навчаннях беруть також участь контингенти Вірменії, Білорусі, Китаю, М'янми і Пакистану.
У міноборони РФ зазначили, що під час навчань "Кавказ-2020" "особливу увагу буде приділено боротьбі з крилами ракетами і безпілотними літальними апаратами, вогневому і радіоелектронного впливу". Раніше заступник російського міністра оборони Микола Панков запевняв, що це навчання "неагресивного" характеру, цитує інформагенція dpa.
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Максимальна кількість задіяних у маневрах військових становитиме 12,9 тисячі. У сухопутній частині навчань заплановано задіяти до 250 танків, до 450 бойових машин піхоти і бронетранспортерів, до 200 артилерійських систем і реактивних систем залпового вогню.
Загалом до навчань планується залучити близько 80 тисяч осіб - в тому числі з'єднання і частини бойового, тилового і технічного забезпечення, а також з'єднання протиповітряної оборони, Військово-морського флоту, Росгвардіі і МНС, повідомили в міноборони РФ.
У маневрах також беруть участь з'єднання повітряно-десантних військ. У міноборони РФ планують задіяти понад 3,5 тисяч військовослужбовців і близько 1 тисяч одиниць військової і спеціальної техніки цього роду військ.
На півострові почалися масштабні військові навчання за участю понад півтори тисячі російських десантників, повідомило міністерство оборони РФ.
Російські солдати тренуються готувати удар авіації по "умовному супротивнику". У маневрах задіяно більше 450 військовослужбовців та сотня одиниць техніки.