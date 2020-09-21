У Росії розпочалися масштабні військові навчання "Кавказ-2020"

Збройні сили Росії розпочали в понеділок, 21 вересня, найбільші військові навчання в поточному році - "Кавказ-2020". Як повідомляє пресслужба міноборони РФ, основні епізоди маневрів, що триватимуть з 21 по 26 вересня, пройдуть на полігонах Південного військового округу, в акваторії Чорного і Каспійського морів.

Крім того, "окремі розіграші практичних дій" проведуть на полігонах Вірменії, а також на території Абхазії та Південної Осетії, йдеться в повідомленні відомства, на яке посилається інформагенція "Інтерфакс". Російську сторону на навчаннях представляють насамперед частини і з'єднання Південного військового округу. У навчаннях беруть також участь контингенти Вірменії, Білорусі, Китаю, М'янми і Пакистану.

У міноборони РФ зазначили, що під час навчань "Кавказ-2020" "особливу увагу буде приділено боротьбі з крилами ракетами і безпілотними літальними апаратами, вогневому і радіоелектронного впливу". Раніше заступник російського міністра оборони Микола Панков запевняв, що це навчання "неагресивного" характеру, цитує інформагенція dpa.

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Максимальна кількість задіяних у маневрах військових становитиме 12,9 тисячі. У сухопутній частині навчань заплановано задіяти до 250 танків, до 450 бойових машин піхоти і бронетранспортерів, до 200 артилерійських систем і реактивних систем залпового вогню.

Загалом до навчань планується залучити близько 80 тисяч осіб - в тому числі з'єднання і частини бойового, тилового і технічного забезпечення, а також з'єднання протиповітряної оборони, Військово-морського флоту, Росгвардіі і МНС, повідомили в міноборони РФ.

У маневрах також беруть участь з'єднання повітряно-десантних військ. У міноборони РФ планують задіяти понад 3,5 тисяч військовослужбовців і близько 1 тисяч одиниць військової і спеціальної техніки цього роду військ.

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