  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Контрнаступ ЗСУ
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
ПолітикаРосійська Федерація

У Росії ліквідували громадський Сахаровський центр

Ольга Лебедєва | Олександр Куницький
2 год. тому

Московський міський суд задовольнив позов міністерства юстиції РФ щодо ліквідації Центру Андрія Сахарова. Організацію буде виключено із державного реєстру юридичних осіб.

https://p.dw.com/p/4VKwU
Фотографія Андрія Сахарова у Сахаровському центрі
Фотографія Андрія Сахарова у Сахаровському центріФото: Hanna Wagner/dpa/picture alliance

Московський міський суд ліквідував Сахаровський центр, задовольнивши відповідний адміністративний позов столичного управління міністерства юстиції РФ. Відповідне рішення у п'ятницю, 18 серпня, ухвалив суддя В'ячеслав Полига, повідомляє BFM із посиланням на свого кореспондента.

Таким чином Центр Андрія Сахарова, що існував з 1990 року, буде виключений з державного реєстру юридичних осіб. У позовній заяві зазначалося, що під час перевірки діяльності неприбуткової організації (НПО) було виявлено "систематичні грубі та непереборні порушення закону". Серед іншого мін'юст вказав на порушення принципу територіальної сфери діяльності при проведенні пересувної виставки "Андрій Сахаров - людина-епоха" в регіонах, де у Сахаровського центру не було відділень. Крім того, центр, визнаний російською владою "іноземним агентом", розміщував на сайті відеоматеріали без відповідного маркування, за що неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності, йдеться у заяві. Відомство також виявило порушення в установчих документах організації.

Співробітники Сахаровського центру не визнали вчинення порушень та просили суд відхилити позов мін'юсту.

Читайте також: У Росії проголосили "небажаним" Всесвітній фонд природи

Центр Сахарова був заснований у 1990 році

Музей та громадський центр імені Андрія Сахарова (з 2012 року - Сахаровський центр) був заснований у 1990 році з метою збереження спадщини правозахисника, дисидента та вченого-фізика Андрія Сахарова з ініціативи його вдови Олени Боннер, друзів та колег.

Читайте також: Премія Сахарова українцям: змішані почуття та "Героям слава" у Стразбурзі

У грудні 2014 року мін'юст РФ вніс Сахаровський центр до реєстру "НПО-іноагентів". У відомстві тоді стверджували, що факт відповідності ознакам "НПО-іноагента" було встановлено під час двох перевірок. У самому центрі заявляли, що планова перевірка мін'юсту жодних порушень не виявила. У січні 2023 року генпрокуратура РФ оголосила "небажаною" американську неурядову організацію Фонд Андрія Сахарова (The Andrei Sakharov Foundation), а Сахаровський центр отримав повідомлення про виселення з усіх приміщень у Москві.

Премія Сахарова: у Європарламенті відзначили народ України

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Вивантаження українського зерна з баржі в чорноморському порту Констанца, Румунія

Румунія планує подвоїти обсяг транзиту українського зерна

Економіка3 год. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

На екрані комп'ютера зображення порнографічного характеру (ілюстративне фото)

Чому і як в Україні пропонують декриміналізувати порнографію

Чому і як в Україні пропонують декриміналізувати порнографію

Політика5 год. тому
З кількома перервами Нільс Таль в Україні з травня минулого року - завжди там, де найбільше потрібна допомога

Пожежник з ФРН в Україні: Не міг спостерігати, склавши руки

Пожежник з ФРН в Україні: Не міг спостерігати, склавши руки

Суспільство11 год. тому
Український прапор в одному з деокупованих населених пунктів

"Пацифізм - це привілей". Українські ліві на війні

"Пацифізм - це привілей". Українські ліві на війні

Політика17 серпня 2023 р.
Кораблі НАТО під час навчань у Чорному морі, 2021 рік

Експерт: НАТО має добитися свободи навігації у Чорному морі

Експерт: НАТО має добитися свободи навігації у Чорному морі

Політика17 серпня 2023 р.
Лого МОК на смартфоні на тлі прапорів РФ та Білорусі

Чи допустять атлетів з РФ і Білорусі до Олімпіади в Парижі?

Чи допустять атлетів з РФ і Білорусі до Олімпіади в Парижі?

Спорт17 серпня 2023 р.
external

Евакуація з Куп'янська: "Обстріли не стихають" (17.08.2023)

Евакуація з Куп'янська: "Обстріли не стихають" (17.08.2023)

Конфлікти17 серпня 2023 р.02:05 хв.
На головну сторінку