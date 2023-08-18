У Росії ліквідували громадський Сахаровський центр

Московський міський суд ліквідував Сахаровський центр, задовольнивши відповідний адміністративний позов столичного управління міністерства юстиції РФ. Відповідне рішення у п'ятницю, 18 серпня, ухвалив суддя В'ячеслав Полига, повідомляє BFM із посиланням на свого кореспондента.

Таким чином Центр Андрія Сахарова, що існував з 1990 року, буде виключений з державного реєстру юридичних осіб. У позовній заяві зазначалося, що під час перевірки діяльності неприбуткової організації (НПО) було виявлено "систематичні грубі та непереборні порушення закону". Серед іншого мін'юст вказав на порушення принципу територіальної сфери діяльності при проведенні пересувної виставки "Андрій Сахаров - людина-епоха" в регіонах, де у Сахаровського центру не було відділень. Крім того, центр, визнаний російською владою "іноземним агентом", розміщував на сайті відеоматеріали без відповідного маркування, за що неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності, йдеться у заяві. Відомство також виявило порушення в установчих документах організації.

Співробітники Сахаровського центру не визнали вчинення порушень та просили суд відхилити позов мін'юсту.

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Центр Сахарова був заснований у 1990 році

Музей та громадський центр імені Андрія Сахарова (з 2012 року - Сахаровський центр) був заснований у 1990 році з метою збереження спадщини правозахисника, дисидента та вченого-фізика Андрія Сахарова з ініціативи його вдови Олени Боннер, друзів та колег.

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У грудні 2014 року мін'юст РФ вніс Сахаровський центр до реєстру "НПО-іноагентів". У відомстві тоді стверджували, що факт відповідності ознакам "НПО-іноагента" було встановлено під час двох перевірок. У самому центрі заявляли, що планова перевірка мін'юсту жодних порушень не виявила. У січні 2023 року генпрокуратура РФ оголосила "небажаною" американську неурядову організацію Фонд Андрія Сахарова (The Andrei Sakharov Foundation), а Сахаровський центр отримав повідомлення про виселення з усіх приміщень у Москві.