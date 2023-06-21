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У Росії проголосили "небажаним" Всесвітній фонд природи

Віталій Кропман
1 год. тому

РФ вважає, що WWF прикриває просвітницькою діяльністю проєкти, що становлять загрозу економічній безпеці.

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Генпрокуратура РФ
Фото: picture-alliance/dpa/Sputnik/N. Seliverstova

У Росії в середу, 21 червня визнали діяльність Всесвітнього фонду дикої природи (WWF) "небажаною".

Генеральна прокуратура РФ заявляє, що фонд використовує природоохоронну та екопросвітницьку діяльність як прикриття для реалізації проєктів, що становлять загрозу економічній безпеці країни, зокрема "промислового освоєння Арктики". Крім того, генпрокуратурі не подобається, що WWF відстежує роботу великих російських підприємств у галузях енергетики, нафти й газу та розробки родовищ корисних копалин і дорогоцінних металів.

10 березня російське міністерство юстиції внесло фонд до переліку "іноземних агентів". Генпрокуратура каже, що наданням підтримки російським некомерційним організаціям, також занесеним до цього реєстру, WWF втручається "у внутрішні справи РФ".

Всесвітній фонд природи був створений у 1961 році та на сьогодні є найбільшою в світі незалежною природоохоронною організацією з понад п'ятьма мільйонами прихильників. Він працює в більше ніж 100 країнах і підтримує більше тисячі природоохоронних проєктів. Основною метою фонду є збереження біологічного різноманіття Землі.

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