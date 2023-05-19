У Росії оголосили Greenpeace "небажаною організацією"

Генпрокуратура РФ каже, що зусилля Greenpeace "спрямовані на дестабілізацію суспільно-політичної обстановки та спробу зміни влади в країні неконституційним шляхом".

Найбільшу міжнародну неурядову некомерційну екологічну організацію Greenpeace оголосили "небажаною" в Росії.

Генеральна прокуратура РФ у п'ятницю, 19 травня, заявила, що діяльність Greenpeace "становить загрозу основам конституційного ладу та безпеці" Росії. "Зусилля фонду спрямовані на дестабілізацію суспільно-політичної обстановки та спробу зміни влади в країні неконституційним шляхом", - кажуть російські силовики.

У прокуратурі запевняють, що природоохоронна діяльність екологів в Росії "фактично супроводжується активним просуванням політичної позиції, спробами втручання у внутрішні справи держави та спрямована на підрив її економічних основ".

"Нерідко робота Greenpeace пов'язана з перешкоджанням реалізації російських державних програм за допомогою організації інформаційних кампаній та неузгоджених з органами влади масових публічних акцій, щоб сформувати негативну громадську думку і перешкодити здійсненню вигідних країні інфраструктурних та енергетичних проєктів", - ідеться в заяві.

Окремим рядком зазначається, що після початку повномасштабної війни Росії проти України активісти організації "займаються антиросійською пропагандою, закликають до подальшої економічної ізоляції" РФ і "посилення санкційних заходів".

Greenpeace була створена в Канаді у 1971 році та має представництва в 55 країнах. Російське відділення відкрилося в 1992 році.