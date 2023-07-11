У РФ вбили "підводника", який атакував "Калібрами" Україну

Колишній командир підводного човна "Краснодар", який завдавав ракетних ударів "Калібрами" по мирним містах України, застрелений у російському Краснодарі.

У місті Краснодар на півдні Росії застрелили колишнього командира підводного човна "Краснодар" Чорноморського флоту ВМФ РФ, причетного до ракетних атак по Україні. Про це повідомляє Головне управління розвідки міністерства оборони України.

"10 липня "підводник" здійснював пробіжку в краснодарському парку культури і відпочинку ім. 30-річчя перемоги. Близько шостої ранку в нього було здійснено сім пострілів із пістолета Макарова. В результаті вогнепальних поранень Ржицький помер на місці", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в Telegram у вівторок уранці, 11 липня.

Зазначається, що через "рясний дощ у парку було безлюдно, тому немає свідків, які могли б повідомити деталі або впізнати нападника".

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Підводний човен "Краснодар" є одним із шести проєкту "Варшавянка", які входять до складу Чорноморського флоту Військово-морського флоту РФ. Кожен із таких човнів здатен нести до чотирьох крилатих ракет типу "Калібр".

Відомо, що Ржицький був капітаном 2-го рангу і щонайменше з 2006 року проживав у Севастополі. Деякий час він служив командиром підводного човна "Алроса". Після відправлення "Алроси" на модернізацію був призначений командиром "Краснодара", вказує українська розвідка.

"Російський командир наносив ракетні удари, зокрема, по Вінниці. Але пізніше дійшов до висновку про неефективність ракетних ударів з великим ризиком для цивільних. Очевидно, був ліквідований своїми ж за відмову надалі виконувати бойові накази командування", - повідомляє також Управління стратегічних комунікацій головнокомандувача Збройних сил України.

Російські агенції, повідомляють, що колишній командир підводного човна 42-річний Станіслав Ржицький займав у Краснодарі посаду заступника начальника міського відділу з мобілізаційної роботи. Його вбивство розслідує Слідчий комітет РФ.

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