Росія завдала удару "Калібрами" по Одесі: є загиблі

Вночі РФ ударила ракетами "Калібр" по Одесі. Одна з них влучила у склад торговельної мережі. Є загиблі та поранені.

У ніч на середу, 14 червня, російські війська атакували Одесу чотирма ракетами "Калібр" з корабля в Чорному морі, повідомляє оперативне командування Збройних сил України (ЗСУ) "Південь".

Протиповітряна оборона (ППО) збила три повітряні цілі. Втім одна з випущених росіянами ракет влучила у складське приміщення торговельної мережі. Удар спричинив руйнування на площі в тисячу квадратних метрів і пожежу на площі 400 квадратних метрів. Троє працівників складу загинули, семеро отримали поранення. Триває розбір завалів, під якими можуть бути ще люди.

Також унаслідок удару здійнялась пожежа в районі одного з бізнесцентрів. Крім того, пошкоджені житловий комплекс, навчальний заклад, заклади харчування та крамниці. Поранення дістали шестеро людей.

Крім Одеси, Росія атакувала вночі Дніпропетровщину іранськими дронами типу Shahed. Всі три безпілотники збила ППО. Постраждалих немає, повідомляє голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Всього, за інформацією Повітряних сил ЗСУ, росіяни випустили вночі по Україні чотири ракети та 10 ударних дронів. Три ракети та дев'ять дронів знищила ППО. Куди влучив один безпілотник - не уточнюється.

Крім того, російські окупанти завдали удару по Донецькій області шістьма крилатими ракетами повітряного базування Х-22 з чотирьох дальніх бомбардувальників Ту-22М3. Наслідки уточнюються.

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Збільшилась кількість жертв у Кривому Розі

Вночі помер чоловік, який отримав опіки під час ракетного удару РФ по Кривому Рогу Дніпропетровської області. Таким чином кількість загиблих внаслідок російської атаки збільшилась до 12, повідомив голова військової адміністрації міста Олександр Вілкул у Telegram. У Кривому Розі день жалоби.

У ніч на 13 червня Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні. Ракета влучила в житлову п'ятиповерхівку в Кривому Розі. Крім того, в місті пошкоджена низка інших цивільних об'єктів. Крім 12 загиблих, є 38 постраждалих. В лікарнях досі залишаються 11 поранених, дев'ять з яких - важкі. У Харкові внаслідок атаки дронами постраждало комунальне підприємство та складське приміщення, у якому внаслідок вибуху сталася пожежа, але жертв не було.