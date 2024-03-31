У РФ розгортають мобільні групи для протидії дронам - ISW

Для протидії українським дронам в Росії розгортають мобільні вогневі групи. Втім, в ISW сумніваються в їх ефективності на заході РФ.

Російські військові формують мобільні вогневі групи для протидії українським безпілотникам, але найближчим часом їм буде важко розгорнути їх у необхідному масштабі. Про це ідеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за суботу, 30 березня.

Військові РФ формують мобільні вогневі групи у складі невизначених загальновійськових армій та армій ВПС і ППО для боротьби з безпілотниками, пише ISW на базі повідомлень російських ЗМІ. В армії РФ планують оснастити нові вогневі групи тепловізорами, системами РЕБ та кулеметами, встановленими на пікапах. Водночас інформація про місце розміщення груп, їх розмір та ешелон не розголошується.

Аналітики ISW зазначають, що російські військові, зокрема, стикаються із загрозою українських безпілотників як на окупованих територіях України, так і в Росії - на нафтопереробних заводах та інших об'єктах критичної інфраструктури, що підтримують військові зусилля РФ. Незрозуміло, чи вдасться цим мобільним групам захистити територію, на яку націлені українські дрони, вказують в ISW.

Зазначається, що опис російських мобільних вогневих груп подібний до українських тактичних мобільних вогневих груп, які Україна почала масово розгортати навесні минулого року для захисту від регулярних атак безпілотників типу Shahed-136/131.

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"Українські сили вже давно завдають ударів з безпілотників по російських цілях в окупованій Україні, і рішення російського військового командування сформувати мобільні вогневі групи, ймовірно, є відповіддю на нещодавню активізацію ударів українських безпілотників по російських нафтопереробних заводах у лютому та березні", - вважають експерти Інституту вивчення війни.

На їхню думку, формування мобільних груп вказує на нездатність Росії розгорнути звичайні системи протиповітряної оборони, такі як "Панцир-С1" або системи С-300/400, на всіх критичних об'єктах на заході Росії.

Імовірніше, що мобільні вогневі групи будуть більш успішними на окупованих територіях України, де відносно менше повітряного простору для прикриття та менше можливих українських векторів польоту українських безпілотників, ніж у західних регіонах РФ, вважають аналітики.

Російським військам, імовірно, важко правильно розгорнути системи ППО ближнього радіуса дії вздовж очікуваних векторів польотів українських БпЛА, у той час як вони, схоже, навіть не змогли прикрити важливі потенційні цілі в добре захищених районах РФ, йдеться в огляді.

"Масове розгортання мобільних вогневих груп по всій території західної Росії може створити подібні проблеми для росйських сил, оскільки російські військові можуть бути не в змозі розмістити групи в достатньому масштабі", - підсумували в ISW.

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