У Путіна щонайменше троє двійників - розвідка

Володимир Путін має щонайменше трьох двійників, стверджують в ГУР. Інформацію про смерть президента РФ українські розвідники не підтверджують.

Головне управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України підтверджує інформацію щодо наявності двійників у президента Росії Володимира Путіна.

"Це не ймовірність, а факт",- заявив представник ГУР Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону в четвер, 9 листопада.

Щодо кількості він сказав: "Розуміємо, що можуть бути варіанти, але про трьох можемо говорити".

На його думку, це підкреслює як крихкість російського режиму, так і страх самого Путіна і Кремля й "розуміння того, що вся їхня конструкція - це картковий будинок, який тримається на образі Путіна, як диктатора".

"Якщо забрати ці милиці у вигляді двійників у тому числі - ця конструкція сильно посиплеться і виявиться надзвичайно нестійкою", - сказав Юсов.

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Представник ГУР також додав, що наразі інформація анонімних Telegram-каналів про смерть Путіна не підтверджуєтеся.

Минулого року начальник ГУР Кирило Буданов заявляв, що всі двійники Путіна робили пластичні операції, щоб бути схожими на президента РФ, але їх видає зріст, жестикуляція, мова тіла та мочки вух, "оскільки вони унікальні для кожної людини".

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