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Данілов прогнозує швидкий розвал РФ

Олександр Куницький | Валерій Сааков
3 год. тому

Заколот найманців Пригожина унаочнив, що РФ стоїть на межі розпаду й Заходу варто це зрозуміти, розповів секретар РНБО Олексій Данілов у інтерв'ю для Bild.

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Секретар РНБО України Олексій Данілов
Секретар РНБО Олексій ДаніловФото: Anna Voitenko/REUTERS

Секретар Ради національної безпеки й оборони (РНБО) України Олексій Данілов переконаний, що в нинішньому вигляді РФ як державне утворення не існуватиме. Такий прогноз Данілов дав у своєму інтерв'ю німецькому виданню Bild, оприлюдненому в неділю, 2 липня.

На думку Данілова, нещодавно проведена воєнізованими загонами Євгена Пригожина спроба державного перевороту в РФ унаочнила, "що Росія не є державою". Тож "Захід має зрозуміти, що Росія роздроблена, і немає сили, що в змозі втримати її разом", наголосив секретар РНБО.

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Також Данілов стверджує, що кремлівський диктатор Володимир Путін втратив контроль над своєю країною, тож відповідно на Росію чекає розвал, і світ має до цього готуватися. "Треба до цього готуватися. Ми вже рік про це говоримо. Пам'ятайте, що процеси, які вже почалися в Росії, не зупинити", - запевнив Данілов.

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Аргументом на користь такого твердження є те, що в Росії будь-яке військове угруповання може діяти самостійно, може захопити будь-який ядерний об'єкт, будь-яку ядерну зброю, а ситуація у самій Росії вже вийшла з-під контролю, вважає український посадовець.

Можливі загрози внаслідок розвалу РФ

Він також наголосив, що Кремль не може контролювати таку велику територію, оскільки немає такої можливості. "Ситуація може перерости в дуже небезпечний вибухонебезпечний процес, який буде абсолютно неконтрольованим", - застеріг Данілов.

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Крім того, в Україні під час заколоту "вагнерівців" проаналізували, як їм намагалися протидіяти в російських регіонах, додав Данілов. "У нас є аналіз того, як реагували регіони на заколот Пригожина. (...) На основі цього аналізу можна спрогнозувати, як виглядатиме Росія після розпаду", - пояснив Данілов. Зокрема, за прогнозом Данілова, вже скоро від Росії відокремляться Татарстан і Дагестан. "Татарстан буде окремо, Дагестан буде окремою країною, що не має нічого спільного з Росією. Це колонії Російської Федерації", - провістив секретар РНБО України.

Данілов: ми будемо свідками розпаду Росії

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