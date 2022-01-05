У Чехії до 21 року засудили колишнього військового за участь у війні на Донбасі

Міський суд у Празі засудив до 21 року позбавлення волі колишнього чеського військовослужбовця Мартіна Сукупа, який з 2014 року воює на боці сепаратистів на сході України, повідомив посол України в Чехії Євген Перебийніс.

На своїй сторінці у Facebook посол пояснює, що кваліфікація для подібних справ у Чехії вже є традиційною. Це скоєння терористичного акту в складі організованого терористичного угрупування "ДНР" з метою підриву територіальної цілісності і суверенітету України.

Вирок було винесено заочно, оскільки підсудний наразі перебуває поза територією Чехії. Обвинувачений нині перебуває на території України, де має сім'ю, вказують ЗМІ. За даними слідства, він воював на боці "ДНР" з червня 2014-го до щонайменше травня 2018 року.

За інформацією чеських видань, Сукуп брав участь у боях в Краматорську і Горлівці та активно розповідав про свою діяльність у соцмережах. Підсудний також командував танковою ротою, в тому числі під час боїв у Іловайську та Дебальцевому.

"У нас не було жодних сумнівів, що обвинувачений покинув територію Чехії, поїхав в Україну та приєднався до відповідних структур сепаратистських угруповань", - сказала представниця суду Сільвія Слепичкова.

Прокуратура просила для Сукупа 20 років в’язниці, однак суд ув'язнив його на рік більше, ніж того просило обвинувачення. За словами Слепичкової, на це вплинуло в основному те, що засуджений зловживав навичками, отриманими під час перебування в чеській армії, і брав участь у бойових діях набагато активніше за інших звинувачених у подібних справах.

Захист відкидав усі звинувачення, закидаючи, що більшість з них базувались на даних ЗМІ і постах у соцмережах.

49 річного військового звільнили з лав чеської армії у 1997 році. У 2014 році, коли він доєднався до угрупувань в Донецьку, проти нього в Чехії було відкрите кримінальне провадження через фінансові махінації.

Раніше у Празі вже було засуджено білоруса Олексія Фадєєва до 4,5 року ув'язнення за участь в організованому злочинному угрупованні на Донбасі. Впродовж 2014-2016 років засуджений неодноразово через Росію виїжджав в ОРДЛО, де брав участь у злочинних діях, підтвердженням чого є відео, які він оприлюднив у соцмережах. Посол України Євген Перебийніс повідомляв раніше, що чеські правоохоронні органи у співпраці з українськими системно працюють над доведенням провини таких осіб.