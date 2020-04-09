У Південній Кореї понад 90 осіб повторно захворіли на COVID-19

У Південній Кореї повторне зараження коронавірусом SARS-CoV-2 виявлено у 91 людини, які раніше вже перенесли викликане ним захворювання COVID-19. Про це повідомляє в п'ятницю, 10 квітня, Корейський центр з контролю та профілактики захворювань (KCDC), пише інформагенція Reuters. За словами директора Центру, більш ймовірно, що ідеться про "реактивацію" вірусу, ніж про нову інфекцію.

Раніше деякі вірусологи та епідеміологи припускали, що коронавірус може залишатися латентним у клітинах тіла, після чого він знову активується і атакує органи дихання.

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У KCDC також намагаються з'ясувати, чи виробляє організм людей, які повторно заразилися, антитіла проти захворювання COVID-19, які, на думку низки експертів, перешкоджають передачі вірусу іншим людям.

Число нових випадків SARS-CoV-2 в Південній Кореї падає

Між тим у Південній Кореї число нових випадків зараження коронавірусом вперше з 20 лютого впало нижче позначки в 30. У цілому в країні налічується майже 10,5 тисячі інфікованих, з них сім тисяч вважаються такими, що одужали. Пацієнт вважається таким, що одужав від COVID-19, після двох тестів з негативним результатом, проведених з інтервалом в 24 години.

У світі загальне число випадків зараження вірусом перевищило 1 мільйон 600 тисяч.