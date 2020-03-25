 Сплячі агенти: у третини хворих на COVID-19 не проявляються симптоми | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 25.03.2020

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Світ

Сплячі агенти: у третини хворих на COVID-19 не проявляються симптоми

Масштабне тестування, ізоляція всіх інфікованих та суворі правила поведінки можуть ефективно зупинити розповсюдження коронавірусу, про що свідчить досвід Південної Кореї.

Coronavirus in Südkorea Drive-Through-Test (Imago Images/Xinhua/Wang Jingqiang)

Стратегії, за допомогою яких уряди намагаються стримати поширення коронавірусу SARS-CoV-2, є настільки ж різними, як і самі країни. Це стосується і оцінки органами охорони здоров'я передачі вірусу особами, в яких немає симптомів хвороби. В інфікованих осіб перші симптоми  починають проявлятися зазвичай упродовж п'яти днів. Однак у виняткових випадках інкубаційний період може тривати до трьох тижнів.

Жодних або запізнілі симптоми

За даними китайського уряду, у близько 30 відсотках випадків заражень хвороба минає безсимптомно, тобто майже третина тих, чий тест був позитивним, або не мали жодних симптомів COVID-19, або ті з'являлися пізніше, повідомляє South China Morning Post.

Отримані в Китаї показники підтверджує також група японських експертів з Університету Хоккайдо. У японських пацієнтів, евакуйованих із китайського Уханю - осередку поширення вірусу, частка хворих, у яких не проявлялися симптоми, становила 30,8 відсотка.

Багато що вказує на те, що "значна кількість випадків зараження не діагностуються", написали японські експерти в листі до Міжнародного журналу інфекційних хвороб (International Journal of Infectious Diseases).

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Такі високі показники різко контрастують із твердженнями Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) про те, що передача вірусу від осіб без симптомів є "надзвичайно рідкісним явищем". За даними ВООЗ, безсимптомними є лише від одного до трьох відсотків усіх випадків СOVID-19 у Європейському Союзі.

 

Зараз коронавірус діагностується здебільшого за допомогою полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР)

Зараз коронавірус діагностується здебільшого за допомогою полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР)

Масштабне тестування навіть за відсутності симптомів

У більшості європейських країн та США, де тестують лише тих людей, які мають симптоми, кількість інфікованих продовжує стрімко зростати. Наприклад, у Німеччині, за даними міністерства охорони здоров'я, тестуванню підлягають лише ті особи, симптоми у яких схожі на симптоми грипу і, крім цього, вони упродовж останніх 14 днів або перебували в регіоні, де вирує коронавірус, або мали безпосередній контакт з особою, у якої підтвердили наявність коронавірусу. Тих, хто не має симптомів і мав контакт із зараженою людиною, у Німеччині просять самоізолюватися на два тижні. При цьому тест їм не проводять, а за дотриманням карантину не слідкують.

Між тим у Китаї та Південній Кореї кількість випадків у епіцентрах спалаху SARS-CoV-2 відчутно знизилася. У цих двох країнах тестують усіх, хто мав тісний контакт із інфікованою особою, незалежно від того, чи проявлються симптоми чи ні.

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Усіх позитивно тестованих - також і безсимптомних - переводять на карантин і ретельно слідкують за його дотримання за допомогою геолокації на смартфоні.

У Південній Кореї порушення карантину карається штрафом у розмірі до трьох мільйонів вонів (2500 доларів США). Однак за новим проєктом закону за це порушення накладатимуть штраф від десяти мільйонів вонів або ув'язнюватимуть до одного року.

Нескладні можливості для тестування

Після швидкого зростання кількості інфікованих наприкінці лютого Південній Кореї зараз вдалося значно знизити кількість нових випадків зараження. Наразі трохи більше дев'яти тисяч з 51 мільйона жителів є інфікованими. Щодня нині реєструють менше 100 нових випадків зараження, з часу спалаху епідемії 126 випадків виявились смертельними.

У багатьох місцях є контрольно-пропускні пункти та намети, де кожен може швидко, легко та безкоштовно протестуватись на новий коронавірус. На цей час у Південній Кореї здійснено 350 тисяч тестів. На день протестуватись можуть близько 15 тисяч людей, частково завдяки наявності понад 40 пунктів тестування, що працюють за схемою Drive-through, тобто не виходячи з автомобіля. Такі пункти з’являються вже і в інших країнах.

Ненадовго зупинитись, щоб взяли пробу, - тільки так Південна Корея протестувала добрих пів відсотка свого населення

Ненадовго зупинитись, щоб взяли пробу, - тільки так Південна Корея протестувала добрих пів відсотка свого населення

Загалом у Південній Кореї на коронавірус перевірено набагато більше людей ніж в інших країнах: на кожну тисячу жителів припадає 5,6 протестованих. Для порівняння - Німеччина може проводити близько 160 тисяч тестів на тиждень, тобто тест проходять 1,9 з 1000 жителів. У США загалом проведено лише близько 370 тисяч тестів.

Успішна політика стримування

Південній Кореї вдалося стримати вірус без запровадження заборони на вихід з дому та без обмежень на рух транспорту. І хоча громадське життя у країні також зійшло нанівець, і усі люди повинні триматись на відстані один від одного, але країна намагається уникнути повної ізоляції. "Південна Корея - демократична республіка. Ми вважаємо, що закрити все не є розумним вибором", - цитує науковий журнал Science Кіма Ву-Йо, фахівця з інфекційних хвороб Корейського університету.

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Натомість у Південній Кореї "реалізували найбільш масштабну та добре організовану програму тестування та доклали усіх зусиль щодо ізоляції інфікованих людей, відстеження їхніх контактних осіб та переведення їх на карантин", - йдеться у науковій статті.

За допомогою інтенсивного тестування контактних осіб хворих також були виявлені інфіковані особи, котрі не мали жодних симптомів, перш ніж вони могли заразити інших людей. "У Південній Кореї на даний час спостерігається значно більший рівень безсимптомних випадків, ніж в інших країнах, що можна пояснити кількістю проведених тестів", - заявив минулого тижня директор Корейського центру контролю та профілактики захворювань Чжен Юн-Кьонг.

Широкі повноваження уряду

Однак при цьому Південна Корея посягає на права своїх громадян. З одного боку, задля мінімізації рівня заражень громадяни отримують персоналізовану інформацію щодо ризику інфікування SARS-CoV-2 у їх районі. З іншого боку, місцеві органи влади мають доступ до детальної інформації про заражених, включаючи їхні вік, стать та сформований на основі геолокації індивідуальний профіль руху.

Починаючи з епідемії Близькосхідного коронавірусного респіраторного синдрому (БКРС) у 2015 році, уряд має законні повноваження збирати, серед іншого, дані з мобільного телефону та кредитних карт з метою реконструювання індивідуального профілю руху тих, чий результат тесту виявився позитивним. Потім ці дані в анонімізованій формі передаються на додатки, за допомогою яких кожен може дізнатися, чи не контактував він із інфікованою особою.

  • Заражені дверні ручки

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Заражені дверні ручки

    Відомі дотепер види коронавірусу упродовж кількох днів становлять інфекційну небезпеку на різноманітних поверхнях, приміром, дверних ручках. Як і будь-які хвороби, що поширюються повітряно-крапельним шляхом, нинішній вірус SARS-CoV-2 теж поширюється через дотик рук і через поверхні, до яких часто торкаються. Науковці припускають, що SARS-CoV-2 не відрізняється у поширенні від своїх "родичів".

  • Обережно в їдальні!

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Обережно в їдальні!

    Деякі заходи перестороги не завадять і в їдальні, якщо звісно, вона ще не зачинена. В принципі, коронавірус може потрапити на столові прибори чи посуд через пряме чхання чи кашель інфікованої особи. Утім, можливість інфікування коронавірусом таким шляхом медиками ще не підтверджена.

  • Чи варто боятися імпортних товарів?

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Чи варто боятися імпортних товарів?

    Чи є підстави для побоювань, що діти можуть заразитися від імпортних іграшок? Ні, запевняють німецькі медики. Досі не було жодного підтвердженого випадку, коли вірус передався б таким чином. Експерти вважають, що сам вірус досить нестабільний у відкритому середовищі. Утім, відомо, що збудники хвороби протягом багатьох днів можуть становити небезпеку в холодну пору й за високої вологості.

  • Посилка з вірусами

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Посилка з вірусами

    Загалом, ті коронавіруси, що вражають людей, досить нестабільні на сухих поверхнях. Оскільки стабільність таких вірусів за межами людського організму залежить від багатьох факторів, як-от температура та вологість повітря, німецькі науковці запевняють, що зараження коронавірусами поштою "радше малоймовірне". Утім, щодо SARS-CoV-2 точних даних ще немає.

  • Що робити з домашніми улюбленцями?

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Що робити з домашніми улюбленцями?

    Чи можу я заразитися від власного собаки або навпаки? Експерти оцінюють ризик такого зараження як украй низький. Утім, виключати його також не можна. Щодо тварин, то вони не проявляють симптомів, тож вони фактично не можуть захворіти від коронавірусу. Але якщо тварини інфіковані, то вони можуть передавати коронавірус через дихання або виділення.

  • Невже й городина небезпечна?

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Невже й городина небезпечна?

    Німецькі медики виключають можливість зараження коронавірусом через інфіковані продукти харчування. Принаймні, поки що підтверджених таких випадків немає. Тут варто пам'ятати про важливість ретельного миття рук перед тим, як куховарити, в тому числі й після того, як спалах коронавірусу мине. Ще один спосіб істотно знизити ризик зараження - термообробка, адже віруси дуже чутливі до температур.

  • Морозу вірус не боїться

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Морозу вірус не боїться

    Хоч відомі натепер підвиди коронавірусів SARS і MERS не переносять високих температур, вони досить стійкі до холоду. Приміром, вони протягом двох років можуть залишатися інфекційними за мінус 20 градусів за Цельсієм. Утім, німецькі медики заспокоюють: поки що підтверджених випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2 через продукти харчування, в тому числі й продукти глибокої заморозки, немає.

  • Тримайтеся осторонь дичини!

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Тримайтеся осторонь дичини!

    У нинішнього спалаху коронавірусу є й позитивний бік, адже влада Китаю заборонила споживання екзотичної дичини. Наявні на сьогодні дані вказують на те, що коронавірус могли передати людям кажани. Однак тут провина кажанів найменша, адже їх проти їхньої волі зробили стравою. Якою б не була б причина, а подолати проблему коронавірусу нам буде непросто.

    Автор: Юлія Верґін, Валерій Сааков


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Докладно

Coronavirus in Südkorea Drive-Through-Test (Imago Images/Xinhua/Wang Jingqiang)

Третина хворих на COVID-19 безсимптомні

Досвід Південної Кореї свідчить: зупинити поширення коронавірусу може масштабне тестування та суворі правила поведінки.  

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