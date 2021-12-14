У Пентагоні не каратимуть відповідальних за удар по цивільних з безпілотника в Кабулі

Відповідальні за атаку безпілотного літального апарату на автомобіль у Кабулі, внаслідок якої 29 серпня загинули десять мирних жителів, не будуть покарані. Міністр оборони США Ллойд Остін схвалив звіт армійського керівництва, яке рекомендує не застосовувати дисциплінарні заходи до військовослужбовців, відповідальних за авіаудар. Про це повідомив у понеділок, 13 грудня, речник Пентагону Джон Кірбі.

"Те, що ми побачили, було порушенням процесуальних механізмів, процедур, реалізації. Це не було результатом недбалості, помилкової поведінки, поганого керівництва", - упевнений представник оборонного відомства США.

Читайте також: Джо Байден оголосив про закінчення війни в Афганістані

Для майбутніх атак із безпілотників підготували нові рекомендації

На початку листопада генеральний інспектор американських ВПС генерал Самі Саїд зазначив у ході брифінгу, що було підтверджено "неточності при завданні" удару, а також "помилки при інформуванні та порушенні комунікації, що призвели до сумної загибелі цивільних осіб".

Пізніше голова Центрального командування ЗС США генерал Кеннет Маккензі та голова Командування спеціальних операцій ЗС США генерал Річард Кларк представили низку рекомендацій, заснованих на звіті генерального інспектора для майбутніх атак з безпілотників. Водночас, автори доповіді не радили застосовувати жодних стягнень до осіб, відповідальних за ракетний удар у серпні.

Читайте також: Терористичні напади в Афганістані: хто такі ІД-К?

Теракти в аеропорту Кабула

Увечері 26 серпня в районі міжнародного аеропорту Кабула імені Хаміда Карзая, звідки йшла евакуація афганців та іноземних громадян після захоплення влади в Афганістані радикальним рухом ісламізму "Талібан", було скоєно два теракти. Внаслідок цього загинуло понад 200 людей, у тому числі 13 військовослужбовців США.

Президент США Джозеф Байден 28 серпня заявив, що, за його даними, в аеропорту Кабула найближчим часом може статися новий теракт. "Ситуація на місці, як і раніше, вкрай небезпечна, і загроза терористичних атак на аеропорт залишається високою", - зазначив Байден у заяві, присвяченій евакуаційній місії США. "Наші командувачі повідомили мені, що напад дуже ймовірний у найближчі 24-36 годин", - зазначив він тоді.

Американські сили 29 серпня завдали удару з безпілотника, знищивши в Кабулі автомобіль. Внаслідок цього загинули десять мирних жителів, в тому числі семеро дітей. За офіційними даними, у Пентагоні побоювалися, що бойовики використовують транспортний засіб для нового нападу на аеропорт у Кабулі.