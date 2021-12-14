У Пентагоні не каратимуть відповідальних за удар по цивільних з безпілотника в Кабулі

Відповідальні за атаку безпілотного літального апарату на автомобіль у Кабулі, внаслідок якої 29 серпня загинули десять мирних жителів, не будуть покарані. Міністр оборони США Ллойд Остін схвалив звіт армійського керівництва, яке рекомендує не застосовувати дисциплінарні заходи до військовослужбовців, відповідальних за авіаудар. Про це повідомив у понеділок, 13 грудня, речник Пентагону Джон Кірбі.
"Те, що ми побачили, було порушенням процесуальних механізмів, процедур, реалізації. Це не було результатом недбалості, помилкової поведінки, поганого керівництва", - упевнений представник оборонного відомства США.
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Для майбутніх атак із безпілотників підготували нові рекомендації
На початку листопада генеральний інспектор американських ВПС генерал Самі Саїд зазначив у ході брифінгу, що було підтверджено "неточності при завданні" удару, а також "помилки при інформуванні та порушенні комунікації, що призвели до сумної загибелі цивільних осіб".
Пізніше голова Центрального командування ЗС США генерал Кеннет Маккензі та голова Командування спеціальних операцій ЗС США генерал Річард Кларк представили низку рекомендацій, заснованих на звіті генерального інспектора для майбутніх атак з безпілотників. Водночас, автори доповіді не радили застосовувати жодних стягнень до осіб, відповідальних за ракетний удар у серпні.
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Теракти в аеропорту Кабула
Увечері 26 серпня в районі міжнародного аеропорту Кабула імені Хаміда Карзая, звідки йшла евакуація афганців та іноземних громадян після захоплення влади в Афганістані радикальним рухом ісламізму "Талібан", було скоєно два теракти. Внаслідок цього загинуло понад 200 людей, у тому числі 13 військовослужбовців США.
Президент США Джозеф Байден 28 серпня заявив, що, за його даними, в аеропорту Кабула найближчим часом може статися новий теракт. "Ситуація на місці, як і раніше, вкрай небезпечна, і загроза терористичних атак на аеропорт залишається високою", - зазначив Байден у заяві, присвяченій евакуаційній місії США. "Наші командувачі повідомили мені, що напад дуже ймовірний у найближчі 24-36 годин", - зазначив він тоді.
Американські сили 29 серпня завдали удару з безпілотника, знищивши в Кабулі автомобіль. Внаслідок цього загинули десять мирних жителів, в тому числі семеро дітей. За офіційними даними, у Пентагоні побоювалися, що бойовики використовують транспортний засіб для нового нападу на аеропорт у Кабулі.
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Афганістан належить талібам: що буде з країною?
Кабул здався талібам без бою
Захопивши один за одним усі великі міста в Афганістані, бойовики "Талібану" 15 серпня взяли Кабул. Перед цим вони заявили, що не штурмуватимуть місто й візьмуть його "мирним шляхом". Глава МВС Афганістану оголосив, що столиця буде передана талібам мирно. Бойовики угруповання зайняли президентський палац у Кабулі для підготовки до зміни влади.
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Афганістан належить талібам: що буде з країною?
Великі міста в руках талібів
Джалалабад і Мазарі-Шаріф - два останні міста, які таліби захопили перед взяттям Кабула. Джалалабад здався "Талібану" без бою, Мазарі-Шаріф, де були зосереджені ключові сили, які мали чинити опір талібам, теж здався практично без бою. Його швидке захоплення стало несподіванкою і для Заходу, і для афганського уряду. На знімку - таліби після взяття Джалалабада.
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Афганістан належить талібам: що буде з країною?
Президент Афганістану Гані втік з країни
За кілька годин після захоплення Кабула талібами президент Афганістану Ашраф Гані полишив країну. У соцмережі Facebook він написав, що виїхав, "щоб уникнути кровопролиття". За деякими даними, Гані міг вирушити до Оману. В афганських соцмережах його називають боягузом і звинувачують у тій ситуації, що нині склалась у країні.
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Афганістан належить талібам: що буде з країною?
В аеропорту Кабула люди в паніці штурмують літаки
Після захоплення Кабула бойовиками "Талібану" в столиці запанував хаос: сотні людей у паніці кинулися в аеропорт, сподіваючись вилетіти з країни. На відеозаписах і фотографіях, викладених у соцмережах в понеділок, 16 серпня, і напередодні, видно, як люди деруться по гвинтових сходах, намагаючись залізти на літаки.
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Афганістан належить талібам: що буде з країною?
Бундесвер терміново евакуює "тих, хто потребує захисту"
Багато країн тепер намагаються якомога швидше евакуювати співробітників своїх дипломатичних представництв і найнятих на місці працівників дипмісій разом з родинами. До Кабула вилетіли транспортні літаки Бундесверу, щоб "доставити з Афганістану в безпечне місце тих, хто потребують захисту". На фото - літаки перед відльотом до Афганістану з аеродрому Вунсторф поблизу Ганновера 15 серпня.
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Афганістан належить талібам: що буде з країною?
Британців з Афганістану евакуйовують військові
Для допомоги в евакуації британських громадян з Афганістану до країни прибули 600 військових 16-ї повітряно-десантної бригади ВПС Великобританії.
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Афганістан належить талібам: що буде з країною?
Стрімкий наступ "Талібану" по всій країні
Застереження, що виведення іноземних військ з Афганістану стане поштовхом до спроби "Талібану" захопити владу, виявилися правильними. Військові зіткнення між талібами і афганськими силами безпеки спалахнули по всій країні. Бої точились у більшості регіонів, у тому числі, із застосуванням важкого озброєння. На фото - таліби на КПП перед в'їздом до міста Кундуз.
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Афганістан належить талібам: що буде з країною?
Побоюючись помсти талібів
Афганці, котрі співпрацювали з міжнародними силами НАТО, особливо побоюються помсти талібів. Наступ "Талібану" змушував їх бігти разом з родинами - іноді через лінію фронту. Десятки країн закликали ісламістів, які захопили владу в Афганістані, безперешкодно випустити з країни як іноземців, так і афганців. На фото - родина афганців рятується втечею зі захопленого талібами міста Герат.
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Афганістан належить талібам: що буде з країною?
Що чекає на жінок після приходу до влади талібів?
"Талібан" має намір відновити "Ісламський емірат Афганістан" - так вони називали країну, котра перебувала під їхнім контролем з 1996 до 2001 року. Вкрай консервативні погляди талібів вселяють багатьом побоювання, що тепер Афганістан знову повернеться до жорстких форм шаріату, як це було в 1990-ті роки. Багато хто побоюється, що таліби позбавлять громадянських прав у першу чергу жінок і дітей.
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Афганістан належить талібам: що буде з країною?
США залишили Афганістан після майже 20 років перебування там
США вирішили піти з Афганістану через майже 20 років після початку військової операції в цій країні. Джо Байден оголосив, що виведення військ завершиться до 11 вересня - 20-ї річниці терактів у Нью-Йорку й Вашингтоні. Війська з Афганістану вирішили вивести й інші країни НАТО. Згідно з опитуваннями громадської думки, більшість жителів США та Німеччини підтримали виведення військ з Афганістану.
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Афганістан належить талібам: що буде з країною?
Чи правильним було рішення США й НАТО піти з Афганістану?
Чимало західних експертів переконані в тому, що рішення США й НАТО про виведення військ з Афганістану було передчасним. В афганських урядових військах багато хто вважає, що війська міжнародної коаліції не повинні були йти з країни, залишивши їх віч-на-віч з ісламістами. На знімку - військовослужбовці Бундесверу залишають військовий табір у Файзабаді.
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Афганістан належить талібам: що буде з країною?
Провал місії США й НАТО в Афганістані
Швидке захоплення Афганістану талібами стало шоком для всього світу й свідченням провалу майже 20-річної місії США й НАТО, метою якої була побудова в країні сучасної прозахідної держави. Яке майбутнє тепер слід очікувати цій країні?
Автор: Марина Барановська