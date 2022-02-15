У Німеччині вирішили виходити з пандемії в три етапи

Дедалі більше німців, змучених антиковідними заходами влади, з дедалі більшою заздрістю дивляться на сусідні країни - ті одна за одною скасовують або вже скасували будь-які обмеження. Але тепер і у мешканців Німеччини з'явилося світло в кінці тунелю: на нараді канцлера ФРН Олафа Шольца (Olaf Scholz) з прем'єр-міністрами федеральних земель у середу, 16 лютого, схвалено стратегію поетапного повернення до (майже) допандемійного способу життя.

Читайте також: Коли закінчиться пандемія? Вчені про коронавірус та четверте щеплення

У Франції знову вирує нічне життя

Чому в Німеччині залишалися обмеження

У Данії та Норвегії вже не лишилося майже жодних обмежень. Австрія, яка однією з перших у Європі зробила вакцинацію від коронавірусу обов'язковою, скасує більшу частину протиепідемічних заходів 5 березня.

У Франції цієї середи знову відкрилися дискотеки, в барах знову можна стояти і випивати біля стійки, на концерти продають і місця, що стоять. У Нідерландах нічним клубам та барам дозволено працювати до першої години ночі. У Швейцарії тепер теж не залишилося майже жодних обмежень - лише обов'язок надягати захисну маску у громадському транспорті, медичних закладах та п'ятиденну самоізоляцію для позитивно протестованих на коронавірус.

У Німеччині довше, ніж у інших країнах, зволікали з лібералізацією. Насамперед тому, що частка невакцинованих у ФРН, особливо серед людей похилого віку, вища. Але на тлі поступового зниження щоденного числа нових заражень та порівняно сприятливого становища у лікарнях і відділеннях інтенсивної терапії у Німеччині вирішили далі не тягнути.

Читайте також: COVID-19: підприємства у ФРН потерпають від нестачі персоналу

Канцлер Шольц: "Ми захистили здоров'я людей і уникли локдауну"

"В останні місяці та тижні ми ухвалили рішення, які сприяли тому, що Німеччина - у порівнянні з сусідніми країнами - набагато краще впоралася з нинішньою хвилею інфекції, - заявив канцлер Шольц на пресконференції за підсумками наради із земельними прем'єр-міністрами. - Нашими заходами ми досягли того, чого хотіли: захистити здоров'я громадян, уникнути локдауну".

В результаті, додав він, з'явилася можливість зазирнути у оптимістичну перспективу - в три етапи до початку весни скасувати значну частину карантинних обмежень, що досі діють у Німеччині. "Після цих довгих двох років ми заслуговуємо на те, щоб, нарешті, стало краще", - посміхнувся канцлер.

Перший етап, який фактично вже почався, - це скасування будь-яких обмежень на особисті контакти для щеплених і перехворілих. Для нещеплених обмеження зберігаються до 19 березня: якщо хоч один дорослий учасник приватної вечірки не був вакцинований, то в гості можна запрошувати не більше двох осіб із іншого домогосподарства.

На цьому ж етапі скасовується контроль на вході в будь-які магазини, зокрема промтоварні, куди заходити досі могли тільки щеплені та ті, хто перехворіли. Втім, у деяких федеральних землях таке обмеження вже скасували, не чекаючи наради канцлера. Щоправда, поки що залишається необхідність одягати у всіх магазинах захисну маску, бажано FFP2.

Читайте також: Вакцинація від COVID-19 і мігранти в Німеччині: що здивувало експертів

Олаф Шольц на пресконференції після наради із земельними прем'єр-міністрами, 16 лютого 2022 року

20 березня у Німеччині розпочнеться (майже) колишнє життя

Другий етап розпочнеться 4 березня. З цього дня ходити по ресторанах і ночувати в готелях зможуть не тільки щеплені та ті, хто одужали, але й клієнти зі свіжим негативним тестом на коронавірус. Обмеження залишаться для нічних клубів і дискотек: у них до певного часу пускатимуть лише двічі щеплених, причому, ще й з негативним тестом або бустерним щепленням.

На масові надрегіональні заходи, у тому числі спортивні просто неба (маються на увазі великі футбольні матчі), пускатимуть до 75 тисяч глядачів, але тільки щеплених, перехворілих, з бустерним щепленням або негативним тестом. У закриті приміщення - не більше 6000 людей. І то - за умови, що заповнювати можна не більше 60 відсотків глядацьких місць, а відвідувачі мають одягти захисні маски.

Нарешті, третій етап розпочнеться 20 березня - з настанням у Німеччині метеорологічної весни. З цього дня, як сказано у схваленому на нараді у канцлера документі, "мають бути скасовані всі істотні захисні заходи", якщо ситуація в лікарнях це дозволить. При цьому, однак, не уточнюється, які саме заходи глава уряду Німеччини та земельні прем'єри вважають "істотними".

Цю дату - 20 березня - обрано не випадково. Справа в тому, що німецький Закон про епідеміологічний захист дозволяє запроваджувати карантинні обмеження лише до 19 березня 2022 року. Але учасники наради у канцлера, як і він сам, дали зрозуміти, що, наприклад, обов'язок носити захисні маски в деяких закритих приміщеннях та у громадському транспорті вони хотіли б зберегти, як і можливість вживати інших заходів.

Дивитись відео 04:55 Від пандемії до ендемії коронавірусу: три сценарії життя з довічним "ковідом" (17.02.2022)