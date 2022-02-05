COVID-19: підприємства у ФРН потерпають від нестачі персоналу

Нинішня хвиля коронавірусу, пов'язана зі стрімким поширенням омікрона, ускладнює діяльність підприємств усіх галузей німецької економіки. Про це свідчать результати опитування Федерального об'єднання торговельно-промислових палат Німеччини (DIHK), оприлюднені у суботу, 5 лютого.

Так, кожна четверта з опитаних 370 компаній усіх сфер діяльності називає поточну нестачу персоналу "суттєвою". Чотири відсотки підприємств називають відсутність людей на робочих місцях через коронавірус "критичною". Ці підприємства не можуть забезпечувати свою пропозицію споживачам. Компанії передбачають, що наступними днями ситуація погіршиться.

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Найбільші проблеми через відсутність персоналу зазнають підприємства зі сфери забезпечення охорони здоров'я - з них 31 відсоток констатують "суттєвий", а 16 відсотків - "критичний і всеохоплюючий" вплив на послуги, які вони надають. Серед транспортних та логістичних компаній актуально 36 відсотків повідомляють про "суттєвий" вплив на свою діяльність відсутності персоналу. Наразі меншою мірою скаржаться на це підприємства гуртової та роздрібної торгівлі.

Німецька економіка вже втратила через пандемію близько 350 мільярдів євро.

Кількість хворих знову росте

Як повідомлялось, у Німеччині стрімко зростає кількість заражень на коронавірус. Станом на 5 лютого кількість заражень коронавірусом із розрахунку на 100 000 жителів за останні сім днів становить 1388, днем раніше цей показник становив 1349, а в останній день січня - 1176,8. В абсолютних цифрах протягом минулої доби коронавірусом в Німеччині заразились 217,8 тисячі людей. Днями ФРН подолала позначку у 10 мільйонів заражень від початку пандемії COVID-19.

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