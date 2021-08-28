 У Німеччині вшанували пам′ять жертв повені, що забрала понад 180 життів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.08.2021

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Новини

У Німеччині вшанували пам'ять жертв повені, що забрала понад 180 життів

Під час богослужіння в Аахенському соборі на вшанування пам'яті жертв повені на заході Німеччини президент країни Франк-Вальтер Штайнмаєр закликав рішуче боротися зі змінами клімату.

Під час богослужіння в Аахенському соборі

Під час богослужіння в Аахенському соборі

У Німеччині вшанували пам'ять жертв повені, внаслідок якої на заході країни у липні загинули понад 180 людей. В Аахенському соборі у суботу, 28 серпня, відбулося екуменічне богослужіння. Серед присутніх були постраждалі від стихії, родичі загиблих та волонтери, які допомагали усувати наслідки природної катастрофи, а також президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) і канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel).

Також на заході були присутні голова Бундестагу Вольфґанґ Шойбле (Wolfgang Schäuble) і глави урядів федеральних земель Північний Рейн-Вестфалія та Рейнланд-Пфальц - Армін Лашет (Armin Laschet) і Малу Драєр (Malu Dreyer).

У своїй промові після богослужіння президент ФРН підкреслив, що люди в районі катастроф потребують допомоги і тоді, коли на місці подій вже немає телекамер. "Ми, вся країна, підтримуємо вас", - запевнив Штайнмаєр. Він також закликав до рішучих дій проти зміни клімату. Як застеріг президент країни, Німеччина повинна бути готовою до того, що в майбутньому екстремальні погодні умови будуть вражати її частіше і сильніше. "І ми повинні вжити набагато більше комплексних запобіжних заходів, щоб краще захистити себе", - наголосив Штайнмаєр, цитує інформагенція dpa.

Нагадаємо, у середині липня сильні зливи стали причиною руйнівної повені в федеральних землях Північний Рейн-Вестфалія та Рейнланд-Пфальц, на території яких вийшли з берегів річки. Багато населених пунктів, особливо в долині річки Ар, внаслідок стихії були зруйновані. Внаслідок руйнівної повені , спричиненої сильними дощами, загинули щонайменше 188 людей. Доля багатьох людей досі невідома.

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