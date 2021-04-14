 У Німеччині вшанували пам′ять в′язнів концтаборів ″Заксенгаузен″ і ″Равенсбрюк″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.04.2021

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У Німеччині вшанували пам'ять в'язнів концтаборів "Заксенгаузен" і "Равенсбрюк"

Через обмеження, пов'язані з пандемію СOVID-19, пам'ятні заходи у річницю визволення концтаборів "Заксенгаузен" і "Равенсбрюк" проходили в скороченому форматі і транслювалися онлайн.

Гайко Маас під час пам'ятних заходів в меморіальному комплексі Заксенгаузен

Гайко Маас під час пам'ятних заходів в меморіальному комплексі "Заксенгаузен"

У Німеччині в неділю, 18 квітня, відзначили 76-у річницю визволення концентраційних таборів "Заксенгаузен" і "Равенсбрюк" та вшанували пам'ять їхніх в'язнів. Під час пам'ятних заходів, які цього року через пандемію коронавірусу проходили в скороченому форматі і транслювалися в інтернеті, німецькі політики наголосили на важливості захисту таких фундаментальних цінностей, як повага до людської гідності і толерантність.

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Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) закликав політиків до конкретних дій проти антисемітизму і расизму, які посилилися останнім часом. У своїй промові дипломат нагадав про 200 тисяч в'язнів, які опинилися у "Заксенгаузені" і "Равенсбрюці" в період з 1936 по 1945 роки та зазнали там приниження і тортур.

Багато з них загинули в таборі "Заксенгаузен". "Ми схиляємо перед ними голову. І ми відчуваємо почуття сорому за злочини, жертвами яких вони стали", - зазначив Маас.

Мільйони загиблих в'язнів концтаборів

У свою чергу, прем'єр-міністр федеральної землі Бранденбург Дітмар Войдке (Dietmar Woidke) під час виступу наголосив, що мільйони загиблих в концентраційних таборах, а також ті в'язні, яким вдалося пережити ув'язнення, залишили прийдешнім поколінням послання зі словами: "Цього ніколи не повинно повторитися!"

Пам'ятні заходи на честь жертв концентраційних таборів пройшли і в меморіальному комплексі "Равенсбрюк". За словами міністерки охорони здоров'я землі Бранденбург Урсули Нонненмахер (Ursula Nonnenmacher), долі людей, які зазнали переслідувань, тортур і вбивств, не будуть забуті. Ці в'язні стали свідками нелюдяності, терору, війни, насильства і вбивств, вказала політикиня і додала, що концентраційний табір "Равенсбрюк" став символом "гіршого руйнування людської індивідуальності".

В обох меморіальних комплексах цього дня читали молитви за упокій померлих і поклали вінки.

Концентраційні табори "Заксенгаузен" і "Равенсбрюк"

В концентраційних таборах "Заксенгаузен" і "Равенсбрюк" загинули десятки тисяч в'язнів. Причиною їхніх смертей були не тільки нестерпні умови утримання, але і вбивства та медичні експерименти, які проводили над людьми.

Концтабір "Заксенгаузен" звільнили радянські і польські війська 22-23 квітня 1945 року, а "Равенсбрюк" - радянські солдати 30 квітня 1945 року. За оцінками експертів, тільки у "Равенсбрюці" загинули близько 28 тисяч людей.

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