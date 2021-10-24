У Німеччині поліція розігнала правих екстремістів на кордоні з Польщею

У німецькій федеральній землі Бранденбург на кордоні з Польщею поліція зупинила групу з понад 50-ти правих екстремістів, які мали намір перешкоджати в'їзду в країну нелегальних мігрантів. Під час операції в районі міста Губен були конфісковані кийки, балончики зі сльозогінним газом, мачете та багнети, повідомила поліція в неділю, 24 жовтня.

Дивитись відео 02:59 Усі іспити на "відмінно": як біженка з Сирії обійшла німецьких однолітків (16.08.2021)

Неонацисти приїхали до кордону на заклик правоекстремістського угрупування "Третій шлях". Частина з них була з Бранденбурга, інші прибули в регіон з Саксонії, Мекленбурга - Передньої Померанії, Берліна і Баварії. Поліція змусила їх залишити прикордонний район.

Тим часом в центрі міста Губен, яке розташоване в землі Бранденбург, відбулася акція проти правих екстремістів. Акція пройшла спокійно, повідомила поліція.

Посилення контролю на кордоні з Польщею

Нагадаємо, Німеччина відправила вісім додаткових поліцейських підрозділів в райони, які межують з Польщею, заявив 24 жовтня глава МВС ФРН Горст Зеегофер (Horst Seehofer). Він також схвалив будівництво загороджувального паркану на кордоні Польщі та Білорусі. Крім того, Зеегофер повідомив про подовження на шість місяців регулярного прикордонного контролю на кордоні Німеччини з Австрією, про що Німеччина поінформувала Брюссель.

Починаючи з серпня в Німеччині спостерігається стрімке зростання кількості нелегальних мігрантів, що прибувають з Польщі. У серпні на німецько-польському кордоні було виявлено 713 осіб, які незаконно прибули до Німеччини, з них 474 - через Білорусь. У вересні кількість незаконних в'їздів через Польщу збільшилася до 2323 осіб, з них в 1903 - через Білорусь.

Читайте також: Білорусь призупинила угоду про реадмісію з ЄС

Причиною цієї динаміки стало те, що з кінця травня Білорусь більше не перешкоджає нелегальному проникненню мігрантів до Євросоюзу через її територію. Так Мінськ відреагував на посилення західних санкцій щодо Білорусі. В ЄС такий крок називають "гібридною атакою".

Дивитись відео 25:48 "Ігри" Лукашенка на кордоні Євросоюзу - "Європа у фокусі" (06.09.2021)