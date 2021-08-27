 У Німеччині почався п′ятиденний страйк залізничників | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.09.2021

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Новини

У Німеччині почався п'ятиденний страйк залізничників

Протягом наступних п'яти діб рух потягів далекого прямування в Німеччині скоротиться на 75 відсотків. Профспілка машиністів знову не змогла домовитися з Deutsche Bahn про підвищення зарплати.

Німецькі залізничники знову страйкують

Німецькі залізничники знову страйкують

Німецька профспілка машиністів GDL розпочала в ніч з середи на четвер, 2 вересня, черговий страйк на пасажирських потягах, який став третім з початку серпня. Цей страйк стане найдовшим в останній серії страйків і триватиме понад 5 діб. Він, як і попередні, повинен істотно обмежити пасажирські залізничні перевезення в країні. У галузі вантажних перевезень страйкувати почали в середині дня 1 вересня.

Водночас залізничний концерн Deutsche Bahn вважає, що здатний під час нинішнього припинення роботи машиністів зберегти близько 25 відсотків рейсів далекого прямування і 40 відсотків рейсів приміських поїздів і міських електричок.

На початку червня GDL оголосив про провал переговорів про поліпшення умов праці, які тривали кілька місяців. Deutsche Bahn, який поніс збитки від пандемії та нещодавньої повені, пропонував GDL підвищення заробітної плати в два етапи: на 1,5 відсотка з 1 січня 2022 року і на 1,7 відсотка з 1 березня 2023 року. Однак профспілка визнала ці умови недостатніми.

У середу Deutsche Bahn висунув профспілці нові пропозиції в надії запобігти страйку: поступове підвищення зарплати на 3,2 відсотка, одноразову виплату "корона-премій" в розмірі до 600 євро і зменшення терміну дії тарифного договору з 40 місяців до 36. Однак профспілка станом на ранок четверга відкинула цю пропозицію і оголосила про початок страйку.

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