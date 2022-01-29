У Німеччині обрали нових співголів Зелених

Німецька партія "Союз-90/Зелені", що входить до урядової коаліції, у суботу, 29 січня, обрала нових співголів. Ними стануть 28-річна Рікарда Ланґ (Ricarda Lang) та 46-річний Омід Нуріпур (Omid Nouripour). На партійному з'їзді, який проходив переважно у форматі відеоконференції, за Ланґ проголосували 75,9 відсотка від загальної кількості делегатів, кандидатуру Нуріпура підтримали 82,6 відсотка тих, хто голосував.

Формально процедура обрання нового керівництва партії завершиться після голосування поштою, результати якого очікуються до середини лютого.

Хто такі Ланґ та Нуріпур?

Феміністка Рікарда Ланґ приєдналася до партії у 18 років. Спочатку керувала молодіжним крилом Зелених та була їхнім речником із жіночих питань. Минулого року була обрана депутаткою німецького парламенту і наразі є однією із наймолодших партійних лідерів країни.

Омід Нуріпур народився в Тегерані в 1975 році, у 1988 році разом зі сім’єю переїхав до Німеччини. З 2006 року - депутат Бундестагу, раніше був речником з питань зовнішньої політики партії. Нещодавно він закликав до дипломатичного бойкоту зимових Олімпійських ігор у Пекіні, а раніше критикував канцлерку Анґелу Меркельза пряму телефонну розмову з білоруським лідером Олександром Лукашенком.

Нові лідери партії пообіцяли, зокрема, продовжувати боротьбу зі зміною клімату.

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Бербок та Габек вийшли з керівництва партії

Нові співголови "зелених" змінять на цих постах главу МЗС Німеччини Анналену Бербок (Annalena Baerbock) та віцеканцлера ФРН, федерального міністра економіки та захисту клімату Роберта Габека (Robert Habeck). Відповідно до статуту партії, Бербок та Хабек не могли балотуватися на позиції партійних лідерів, оскільки обіймають міністерські пости.

Вони очолювали партію чотири роки. У 2021 році Зелені увійшли до складу нового коаліційного уряду спільно із Соціал-демократичною партією Німеччини (СДПН) та Вільною демократичною партією (ВДП).

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