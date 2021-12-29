Бойкот Олімпіади в Китаї: Німеччина шукає спільну позицію з ЄС

Німеччина шукає спільну позицію з партнерами з Європейського Союзу щодо можливого дипломатичного бойкоту зимової Олімпіади-2022 у Пекіні через порушення Китаєм прав людини. Про це заявила міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок (Annalena (Baerbock) агентству dpa у середу, 29 грудн,.

При цьому вона зазначила, що сама не поїде на зимові Олімпійські ігри, що відбудуться в лютому 2022 року. "Я великий шанувальник спорту, але цього разу я точно не поїду. У минулому також не була звичайним явищем присутність міністрів закордонних справ", - зазначила Бербок, наголосивши, що це її особисте рішення.

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Крім того, на Олімпіаду не поїде і міністерка внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер (Nancy Faeser). Причиною цього рішення, за словами речника МВС Німеччини Стіва Альтера (Steve Alter), стала пандемія коронавірусу.

Залишається незрозумілим, чи поїде до Пекіна канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz). Зазвичай канцлер ФРН не відвідує Олімпійські ігри. Єдиним представником німецького уряду на Олімпіаді раніше був міністр внутрішніх справ, до обов'язків якого входить сфера спорту.

Бойкот зимової Олімпіади-2022 у Пекіні

Уряди Великобританії, Канади, Австралії та Нової Зеландії вже заявили, що приєднаються до дипломатичного бойкоту США зимових Олімпійських ігор в Пекіні.

Причиною цього рішення стала стурбованість порушеннями прав людини китайським урядом. Зокрема, Пекін зіштовхнулося з критикою за своє ставлення до меншин, таких як уйгури та тибетці, а також за придушення гонконгського демократичного руху та загрози Тайваню.

Таким чином, на Олімпіаду не поїдуть офіційні особи цих країн. Водночас спортсмени візьмуть участь у змаганнях.

Як повідомлялося, США оголосили дипломатичний бойкот Олімпіади-2022 у Пекіні через порушення прав людини, зокрема "геноцид уйгурських мусульман у північно-західному регіоні Синьцзян". У такий спосіб Вашингтон висловив незгоду з офіційною політикою КНР щодо уйгурів. Натомість Китай розкритикував США за дипломатичний бойкот зимової Олімпіади у Пекіні та пообіцяв, що вони "заплатять" за це рішення.

Нагадаємо, що зимові Олімпійські ігри відбудуться у Пекіні з 4 до 20 лютого 2022 року.