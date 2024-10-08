  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіУкраїнські біженці в НімеччиніВибори в США 2024
СуспільствоНімеччина

У ФРН зростає попит на бункери. Але чи вони ефективні?

Бен Найт
8 жовтня 2024 р.

На тлі війни в Україні та зростання загрози в Європі чимало німців нині цікавляться укриттями і бункерами. Регіональна влада закликає до будівництва нових укриттів для населення, але експерти вважають це недоцільним.

https://p.dw.com/p/4lXfM
Бункер у Бремені, що зберігся ще з часів Другої світової війни, у мирний час став культурним майданчиком
Бункер у Бремені, що зберігся ще з часів Другої світової війни, у мирний час став культурним майданчикомФото: Sina Schuldt/dpa/picture alliance

Мабуть, немає кращого способу оцінити рівень страху і тривожності населення країни, ніж звернути увагу на те, як розвиваються компанії, які споруджують укриття та бункери. Розташованій у Берліні компанії BSSD Defence, яка займається будівництвом таких об'єктів для приватних осіб, бізнесу і військових, зараз ведеться добре. Крім широкого спектра обладнання для гарантування безпеки приміщень, компанія пропонує все: від pop-up panic rooms - спеціальної кімнати вартістю приблизно 20 000 євро, де можна сховатися під час небезпеки - до повноцінних бункерів, які коштують удесятеро дорожче.

Маріо П'єйде, технічний директор BSSD, розповів, що упродовж останніх років надходить дедалі більше замовлень від приватних осіб, пожежних служб і місцевих рад. Цей сплеск почався під час пандемії COVID-19, а потім знову посилився після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році.

"Є великий попит і серйозний інтерес до такої продукції, а  постачальників навколо не так і багато, - каже П'єйде. - Ніхто не міг очікувати, що в Європі знову може початися звичайна війна, але історія, на жаль, повторюється. Люди, які раніше лише замислювалися про це (облаштування безпеки на випадок війни. - Ред.), тепер почали справді реалізовувати свої плани".

Так виглядає спепціальна кімната, де можна сховатися у разі небезпеки
Так виглядає спепціальна кімната, де можна сховатися у разі небезпекиФото: BSSD

У Німеччині не залишилося бункерів, які працюють?

Схоже, що над цим замислюються і в політичних колах. На конференції земельних міністрів внутрішніх справ у Потсдамі, що відбулася на початку червня, Федеральне міністерство внутрішніх справ представило доповідь про ситуацію з розробкою концепції сучасних укриттів для населення Німеччини.

Ця доповідь з'явилася за три місяці після того, як Німецький союз міст і громад, що представляє 14 000 місцевих рад країни, закликав федеральний уряд інвестувати 10 мільярдів євро протягом наступних 10 років у цивільний захист і використати ці кошти для відновлення 2000 бункерів, що залишилися ще з часів "холодної війни".

Читайте такожКуди поїхати в Німеччині: журнал Time обрав бункер у Гамбурзі

Але це дуже складне завдання. Федеральне відомство із захисту населення і подолання наслідків катастроф повідомило DW, що лише 579 із цих бункерів досі вважаються укриттями, призначеними для захисту населення, і в них може розміститися приблизно 478 000 осіб (або 0,56 відсотка населення Німеччини). Але навіть ці бункери "не функціонують і не готові до використання", оскільки об'єкти системи цивільного захисту населення були занедбані з 2007 року.

Так виглядає сучасний бункер зсередини
Так виглядає сучасний бункер зсерединиФото: BSSD

За даними відомства, нова концепція будівництва бункерів перебуває на стадії розробки, але в урядовому звіті, який було опубліковано в німецьких ЗМІ, ідеться про те, що для захисту всього населення Німеччини потрібно спорудити ще приблизно 210 100 додаткових бункерів, що триватиме 25 років і коштуватиме 140,2 мільярда євро.

"За останні 35 років будівництвом об'єктів, призначених для захисту населення, нехтували. Але відновити їх зараз усе ще можливо, - каже П'єйде. - За останні 50 років у будівництві бункерів та інших укриттів мало що змінилося, зокрема щодо міцності стін, товщини та системи фільтрації. Усе, що змінилося, - це енергопостачання та ефективність батарей".

Наскільки надійний бункер?

Ганс-Вальтер Борріс (Hans-Walter Borriеs), директор Інституту економічних і оборонних досліджень FIRMITAS в університеті Віттена, згоден, що питанню захисту населення приділяють вкрай мало уваги.

Але він сумнівається в тому, наскільки корисними можуть бути бункери насправді, з огляду на військові потужності у разі загрози війни між НАТО і Росією, якщо такий сценарій справді варто розглядати. Адже, наприклад, у Росії зараз є гіперзвукові ракети, які можуть досягти практично будь-якого європейського міста з Калінінграда за 2-5 хвилин.

Чимало людей ще на етапі будівництва планують спеціальне приміщення у підвалі, де можна сховатися у разі небезпеки
Чимало людей ще на етапі будівництва планують спеціальне приміщення у підвалі, де можна сховатися у разі небезпекиФото: BSSD

"Це не так, як у часи Другої світової війни, коли під час попередження про бомбардувальники, що пролітали над Ганновером у напрямку Берліну, в населення було приблизно 15-20 хвилин на те, щоб знайти укриття, - пояснює Борріс, полковник Бундесверу в запасі. - Зараз, коли час реакції дуже малий, немає жодної можливості попередити населення про небезпеку".

Федеральний уряд визнає цю проблему. У разі війни, йдеться в урядовій доповіді, з центральних бункерів, призначених для великої кількості населення, буде набагато менше користі, ніж від децентралізованих захищених приміщень всередині житлових будинків. З цієї причини уряд планує рекомендувати населенню купувати дешеві та легкодоступні будівельні матеріали для будівництва укриттів у своїх підвалах.

У Німеччині ще збереглися бункери. Наприклад, ось цей, на Мозелі, який спершу використовував Бундесвер, а згодом - після переходу бункеру в приватну власність - кіберзлочинці, встановивши в ньому свої сервери
У Німеччині ще збереглися бункери. Наприклад, ось цей, на Мозелі, який спершу використовував Бундесвер, а згодом - після переходу бункеру в приватну власність - кіберзлочинці, встановивши в ньому свої сервериФото: Harald Tittel/dpa/picture alliance

"Гроші краще витратити на щось інше"

Борріс не вважає, що конфлікт на кшталт нинішньої війни Росії проти України, може швидко перерости в ядерну війну. Він говорить і про те, що сучасна ядерна зброя набагато більш руйнівна, ніж та, яку використовували США наприкінці Другої світової війни. "Ефект уже не можна порівняти з Хіросімою або Нагасакі, - каже Борріс. - Із сучасною зброєю вся Федеративна Республіка Німеччина може бути стерта з лиця землі 9-12 ракетами".

Бункери, які могли б витримати таку атаку, за його словами, потрібно було б будувати на глибині тисяч метрів у швейцарських Альпах. "І після таких ударів нікому не захотілося б узагалі звідти виходити", - вважає він.

Замість того, щоб інвестувати мільярди в будівництво мережі бункерів на випадок війни, Борріс вважає, що уряду Німеччини необхідно витрачати гроші на звичайний цивільний захист населення. Зокрема, на системи оповіщення про катастрофи, особливо природні, як-от повені, які нещодавно пережила Німеччина, а також на ефективнішу підготовку рятувальників та організацій, що надають допомогу під час стихійних лих. "Вкладати гроші в навчання, тренування і сучасне обладнання. Це було б розумніше, ніж малювати сценарій кінця світу, де ви фактично нічого не можете зробити", - сказав Борріс.

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

"Зелений бункер" у Гамбурзі в 2024 році - колишня зенітна башта люфтваффе

Куди поїхати в Німеччині: журнал Time обрав бункер у Гамбурзі

Куди поїхати в Німеччині: журнал Time обрав бункер у Гамбурзі

Американський журнал Time опублікував список екстраординарних місць для подорожей у 2024 році. Два з них розташовані в Німеччині.
Подорожі5 серпня 2024 р.
external

"Бункер важливіший за машину": як житель Київщини збудував собі укриття (14.07.2023)

"Бункер важливіший за машину": як житель Київщини збудував собі укриття (14.07.2023)

Після того, як біля його будинку неподалік Києва пролунало кілька вибухів під час ракетної атаки РФ, Кирило Барашков вирішив, що час збудувати власний бункер. Кодом доступу поділився з сусідами. Дивіться, як він виглядає. 
Суспільство14 липня 2023 р.01:35 хв.
"Відкривай Німеччину" з Михайлом Малим

Ядерний бункер: найсекретніший об'єкт ФРН часів "холодної війни" - "Відкривай Німеччину з Михайлом Малим" (30.07.2018)

Ядерний бункер: найсекретніший об'єкт ФРН часів "холодної війни" - "Відкривай Німеччину з Михайлом Малим" (30.07.2018)

Як зсередини виглядає найсекретніший та найдорожчий об'єкт ФРН часів "холодної війни"? Запрошуємо на екскурсію унікальною історичною пам'яткою - урядовий бункер на випадок ядерного удару сьогодні доступний як музей.
Політика30 липня 2018 р.09:11 хв.
Більше публікацій