У ФРН зростає попит на бункери. Але чи вони ефективні?

На тлі війни в Україні та зростання загрози в Європі чимало німців нині цікавляться укриттями і бункерами. Регіональна влада закликає до будівництва нових укриттів для населення, але експерти вважають це недоцільним.

Мабуть, немає кращого способу оцінити рівень страху і тривожності населення країни, ніж звернути увагу на те, як розвиваються компанії, які споруджують укриття та бункери. Розташованій у Берліні компанії BSSD Defence, яка займається будівництвом таких об'єктів для приватних осіб, бізнесу і військових, зараз ведеться добре. Крім широкого спектра обладнання для гарантування безпеки приміщень, компанія пропонує все: від pop-up panic rooms - спеціальної кімнати вартістю приблизно 20 000 євро, де можна сховатися під час небезпеки - до повноцінних бункерів, які коштують удесятеро дорожче.

Маріо П'єйде, технічний директор BSSD, розповів, що упродовж останніх років надходить дедалі більше замовлень від приватних осіб, пожежних служб і місцевих рад. Цей сплеск почався під час пандемії COVID-19, а потім знову посилився після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році.

"Є великий попит і серйозний інтерес до такої продукції, а постачальників навколо не так і багато, - каже П'єйде. - Ніхто не міг очікувати, що в Європі знову може початися звичайна війна, але історія, на жаль, повторюється. Люди, які раніше лише замислювалися про це (облаштування безпеки на випадок війни. - Ред.), тепер почали справді реалізовувати свої плани".

Так виглядає спепціальна кімната, де можна сховатися у разі небезпеки Фото: BSSD

У Німеччині не залишилося бункерів, які працюють?

Схоже, що над цим замислюються і в політичних колах. На конференції земельних міністрів внутрішніх справ у Потсдамі, що відбулася на початку червня, Федеральне міністерство внутрішніх справ представило доповідь про ситуацію з розробкою концепції сучасних укриттів для населення Німеччини.

Ця доповідь з'явилася за три місяці після того, як Німецький союз міст і громад, що представляє 14 000 місцевих рад країни, закликав федеральний уряд інвестувати 10 мільярдів євро протягом наступних 10 років у цивільний захист і використати ці кошти для відновлення 2000 бункерів, що залишилися ще з часів "холодної війни".

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Але це дуже складне завдання. Федеральне відомство із захисту населення і подолання наслідків катастроф повідомило DW, що лише 579 із цих бункерів досі вважаються укриттями, призначеними для захисту населення, і в них може розміститися приблизно 478 000 осіб (або 0,56 відсотка населення Німеччини). Але навіть ці бункери "не функціонують і не готові до використання", оскільки об'єкти системи цивільного захисту населення були занедбані з 2007 року.

Так виглядає сучасний бункер зсередини Фото: BSSD

За даними відомства, нова концепція будівництва бункерів перебуває на стадії розробки, але в урядовому звіті, який було опубліковано в німецьких ЗМІ, ідеться про те, що для захисту всього населення Німеччини потрібно спорудити ще приблизно 210 100 додаткових бункерів, що триватиме 25 років і коштуватиме 140,2 мільярда євро.

"За останні 35 років будівництвом об'єктів, призначених для захисту населення, нехтували. Але відновити їх зараз усе ще можливо, - каже П'єйде. - За останні 50 років у будівництві бункерів та інших укриттів мало що змінилося, зокрема щодо міцності стін, товщини та системи фільтрації. Усе, що змінилося, - це енергопостачання та ефективність батарей".

Наскільки надійний бункер?

Ганс-Вальтер Борріс (Hans-Walter Borriеs), директор Інституту економічних і оборонних досліджень FIRMITAS в університеті Віттена, згоден, що питанню захисту населення приділяють вкрай мало уваги.

Але він сумнівається в тому, наскільки корисними можуть бути бункери насправді, з огляду на військові потужності у разі загрози війни між НАТО і Росією, якщо такий сценарій справді варто розглядати. Адже, наприклад, у Росії зараз є гіперзвукові ракети, які можуть досягти практично будь-якого європейського міста з Калінінграда за 2-5 хвилин.

Чимало людей ще на етапі будівництва планують спеціальне приміщення у підвалі, де можна сховатися у разі небезпеки Фото: BSSD

"Це не так, як у часи Другої світової війни, коли під час попередження про бомбардувальники, що пролітали над Ганновером у напрямку Берліну, в населення було приблизно 15-20 хвилин на те, щоб знайти укриття, - пояснює Борріс, полковник Бундесверу в запасі. - Зараз, коли час реакції дуже малий, немає жодної можливості попередити населення про небезпеку".

Федеральний уряд визнає цю проблему. У разі війни, йдеться в урядовій доповіді, з центральних бункерів, призначених для великої кількості населення, буде набагато менше користі, ніж від децентралізованих захищених приміщень всередині житлових будинків. З цієї причини уряд планує рекомендувати населенню купувати дешеві та легкодоступні будівельні матеріали для будівництва укриттів у своїх підвалах.

У Німеччині ще збереглися бункери. Наприклад, ось цей, на Мозелі, який спершу використовував Бундесвер, а згодом - після переходу бункеру в приватну власність - кіберзлочинці, встановивши в ньому свої сервери Фото: Harald Tittel/dpa/picture alliance

"Гроші краще витратити на щось інше"

Борріс не вважає, що конфлікт на кшталт нинішньої війни Росії проти України, може швидко перерости в ядерну війну. Він говорить і про те, що сучасна ядерна зброя набагато більш руйнівна, ніж та, яку використовували США наприкінці Другої світової війни. "Ефект уже не можна порівняти з Хіросімою або Нагасакі, - каже Борріс. - Із сучасною зброєю вся Федеративна Республіка Німеччина може бути стерта з лиця землі 9-12 ракетами".

Бункери, які могли б витримати таку атаку, за його словами, потрібно було б будувати на глибині тисяч метрів у швейцарських Альпах. "І після таких ударів нікому не захотілося б узагалі звідти виходити", - вважає він.

Замість того, щоб інвестувати мільярди в будівництво мережі бункерів на випадок війни, Борріс вважає, що уряду Німеччини необхідно витрачати гроші на звичайний цивільний захист населення. Зокрема, на системи оповіщення про катастрофи, особливо природні, як-от повені, які нещодавно пережила Німеччина, а також на ефективнішу підготовку рятувальників та організацій, що надають допомогу під час стихійних лих. "Вкладати гроші в навчання, тренування і сучасне обладнання. Це було б розумніше, ніж малювати сценарій кінця світу, де ви фактично нічого не можете зробити", - сказав Борріс.