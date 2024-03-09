Міста у ФРН закликали спрямувати мільярди на бомбосховища

Берлін має думати не лише про переозброєння Бундесверу, а й про захист цивільного населення, заявив глава Німецького союзу міст і громад. Він закликав знову зробити придатними законсервовані бомбосховища.

Німецький союз міст і громад закликав федеральну владу до мільярдних інвестицій з метою захистити мирне населення Німеччини від можливої війни. "Безпеку більше не можна вважати чимось очевидним", - заявив глава об'єднання Андре Берґгеґґер (Andre Berghegger) в інтерв'ю виданням медіагрупи Funke, опублікованому в суботу, 9 березня. "Тепер ідеться не тільки про те, щоб зробити Бундесвер обороноздатним. Загалом ідеться про захист населення від небезпек, пов'язаних із війнами", - додав він.

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Захист мирних жителів ФРН є спільним завданням федеральної, земельної та місцевої влади, зазначив Берґгеґґер. За його словами, для цього знадобиться щонайменше один мільярд євро в кожні наступні десять років, причому не йдеться про гроші зі спецфонду на переоснащення збройних сил. Але ці кошти не вирішать проблему цілком, вважає він.

Збільшити кількість бункерів і встановити в населених пунктах сирени

Зокрема, глава Німецького союзу міст і громад закликав збільшити кількість бомбосховищ у країні. З двох тисяч цивільних сховищ часів "холодної війни" залишилося тільки 600, які можуть вмістити близько 500 тисяч осіб. "Існує гостра необхідність повернути в експлуатацію виведені з неї сховища", - наголосив Берґгеґґер.

Крім того, на його переконання, необхідно побудувати нові, сучасні укриття і встановити додаткові сирени повітряної тривоги. Неприпустимо, щоб у ФРН залишилися громади без цих засобів сповіщення, і не варто покладатися лише на додатки для смартфонів, зазначив він.

Без нового навчального курсу для школярів

Водночас керівник об'єднання німецьких міст не бачить необхідності запроваджувати в школах додатковий предмет, присвячений цивільній обороні. Привернути увагу до можливих небезпек і розповісти, як поводитися в таких ситуаціях, можна в дні презентації проєкту або за допомогою робочих груп, вважає Берґгеґґер. Тривалий час справи у німців "йшли дуже добре", що зробило їх "трохи безтурботними", додав він.

Напередодні із закликом посилити цивільну оборону в Німеччині виступив міністр оборони країни Борис Пісторіус (Boris Pistorius). Захист населення, цивільна оборона "завжди є зворотним боком воєнної загрози і обороноздатності", заявив Пісторіус на зустрічі з фінським колегою Антті Гяккяненом, вказавши на необхідність діяти швидко. За словами глави міноборони ФРН, після "холодної війни" наявні державні об'єкти цивільної оборони розпродали, а інші занепали.