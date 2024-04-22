У Німеччині затримали підозрюваних у шпигунстві на Китай

У двох німецьких містах затримали трьох громадян ФРН, яких обвинувачують у протизаконному отриманні й передачі Пекіну техдокументації, котру можна застосувати в військових цілях.

Правоохоронні органи Німеччини викрили ймовірних агентів міністерства державної безпеки Китаю. У понеділок, 22 квітня, у Бад-Гомбурзі та Дюссельдорфі за запитом федеральної прокуратури ФРН затримано трьох громадян ФРН, підозрюваних у шпигунській діяльності та порушенні закону про зовнішню торгівлю. 22 і 23 квітня вони постануть перед слідчим суддею федеральної судової палати, який ухвалюватиме рішення про попереднє ув'язнення. За місцем проживання затриманих і в їхніх офісах проведені обшуки, повідомила федеральна прокуратура у Карлсруе.

Підозрювані передавали КНР інформацію про комплектуючі для бойових кораблів

За даними слідства, Томас Р. (Thomas R.) є агентом китайської розвідслужби і за її дорученням роздобув інформацію про інноваційні технології, які можуть бути застосовані у військових цілях. Для цього він скористався допомогою подружжя Гервіґа і Іни Ф. (Herwig und Ina F.), що володіють компанією в Дюссельдорфі. За інформацією прокуратури, ця фірма надає посередницькі послуги з налагодження контактів і співпраці з представниками німецьких науково-дослідних установ.

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Подружжя Ф. уклало з одним з німецьких університетів договір про передачу наукових розробок, зазначається далі. При цьому на першому етапі передбачалося провести дослідження в галузі комплектуючих для різних механізмів, які застосовують і для потужних двигунів бойових кораблів. Партнером з китайського боку був співробітник китайського міністерства держбезпеки, а проєкт фінансувався державними органами КНР, заявили німецькі слідчі.

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На момент затримання підозрювані вели переговори про подальші дослідницькі проєкти, які "можуть бути корисні особливо для розширення бойової потуги Китаю на морі", вказується в заяві. Крім того, згідно з наявними даними, вони придбали за дорученням КНР спеціальний лазер і без необхідного дозволу експортували його в Китай, хоча даний прилад підпадає під дію експортних обмежень, зокрема Регламенту ЄС щодо товарів подвійного призначення.

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На момент виходу публікації посольство КНР у Берліні не прокоментувало цей інцидент у відповідь на запит інформагенції Reuters.

Нагадаємо, минулого тижня в Баварії було затримано кількох диверсантів, котрі допомагали РФ перешкодити підтримці України.