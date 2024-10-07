У Німеччині вшанували пам'ять жертв різанини ХАМАС в Ізраїлі

Президент ФРН закликав утриматись від необачних звинувачень на адресу Ізраїлю, який відповідає на скоєний рік тому напад ХАМАСу, а канцлер - не відмовлятись від варіанту врегулювання шляхом створення двох держав.

У першу річницю масштабного нападу терористів палестинського радикального ісламістського угруповання ХАМАС на Ізраїль президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) закликав утриматися від необдуманої критики ізраїльських заходів у відповідь у Секторі Гази.

"Я хотів би покласти край смертям на Близькому Сході, але застерігаю нас, німців, від необачного засудження Ізраїлю", - заявив він у понеділок, 7 жовтня, виступаючи на міжрелігійному пам'ятному заході в меморіальній церкві кайзера Вільгельма в Берліні.

Штайнмаєр закликав рішуче боротися проти будь-яких форм антисемітизму та нагадав про особливу відповідальність Німеччини за злочини націонал-соціалізму. "Ніколи більше" - це означає не дозволяти ніколи знову поширюватися в Німеччині нелюдській расовій ненависті, антисемітизму та надмірному націоналізму", - наголосив він.

Президент додав, що повинна існувати реальність, "в якій ізраїльтяни та палестинці могли би мирно жити поруч і разом один з одним". "Цього неможливо досягти лише військовими засобами. Для цього необхідна політична перспектива для цього регіону, і в це нам доведеться зробити свій внесок", - зазначив Штайнмаєр.

Шольц: Не відмовлятися від принципу двох держав

Своєю чергою канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) закликав не відмовлятися від шляху розв'язання конфлікту, заснованого на принципі "створення двох держав, у яких ізраїльтяни та палестинці можуть співіснувати в міцному мирі"

"Необхідний політичний процес, навіть якщо сьогодні він здається більш віддаленим, ніж будь-коли раніше", - сказав він, виступаючи на саміті зі сталого розвитку в Гамбурзі.

Канцлер зазначив, що "звіряча" атаку ХАМАСу на Ізраїль та наступний рік війни приніс "неймовірні страждання палестинському населенню Сектору Гази". Він наголосив, що німецький уряд продовжує виступати за припинення вогню та звільнення ізраїльських заручників.

Шольц також візьме участь в меморіальному заході, організованому єврейською громадою Гамбурга.

Пам'ятні заходи та пропалестинські акції

Цього дня в Німеччині відбулась велика кількість інших пам'ятних заходів. Один із них пройшов рано вранці в Берліні: жителі німецької столиці на площі перед Бранденбурзькими воротами зачитали імена жертв, загиблих унаслідок вторгнення в Ізраїль. Численні жалобні служби відбувалися в синагогах і центрах єврейських громад. Увечері в Берліні проходить демонстрація "Пам'ять про 07.10.2023".

Водночас у Берліні відбулися й нові пропалестинські демонстрації. Близько 400 осіб зібралися в районі Кройцберг, вимагаючи "солідарності з Палестиною". Присутні закидали поліцейських пляшками та вигукували антиізраїльські гасла, повідомила поліція. Провоохоронці затримали кількох осіб. Як зазначає агентство dpa, кілька разів було чутно заборонений слоган "Від річки до моря Палестина буде вільною", який передбачає знищення ізраїльської держави.

Сьогодні про жертв атаки згадують в багатьох країнах світу та закликають до врегулювання. Європейський парламент на засіданні в Страсбурзі вшанував пам'ять жертв хвилиною мовчання. "Немає нічого, що коли-небудь могло б виправдати скоєні без розбору масові вбивства, зґвалтування, викрадення людей та катування, які відбулися рік тому", - заявила голова Європарламенту Роберта Мецола.

Ескалація на Близькому Сході

7 жовтня 2023 року ХАМАС завдав масованого ракетного удару по Ізраїлю, вторгнувся на його територію та влаштував там наймасовішу розправу над мирним населенням в історії сучасної ізраїльської держави. Бойовики вбили близько 1200 людей та захопили понад 250 заручників і вивезли їх у Сектор Гази. Частину заручників обміняли або звільнили, частина загинула.

Ізраїль у відповідь, реалізуючи право на захист, оголосив ХАМАСу війну. Ізраїльська армія (ЦАХАЛ) завдає масованих ударів по густонаселеному Сектору Гази, що знаходиться під контролем ХАМАСу, а також проводить там наземну воєнну операцію. За твердженням підконтрольних ХАМАСу служб охорони здоров'я, в Секторі Гази загинули понад 41,9 тисячі палестинців, а ще більше 97 тисяч були поранені, однак підтвердити ці дані за незалежними джерелами неможливо.

Палестинських бойовиків підтримує ліванське радикальне шиїтське парамілітарне угруповання "Хезболла", визнане, як і ХАМАС, терористичною організацією в Німеччині, США, Ізраїлі, а також у низці арабських держав. Цей проіранський рух регулярно обстрілює Ізраїль з боку Лівану. Також Ізраїль обстрілюють сам Іран і проіранські угрупованння з Ємену, Сирії, Іраку, зокрема - єменські хусити.