У Німеччині ухвалили закон про опалення

Ухвалені Бундестагом норми передбачають, що в Німеччині зобов'яжуть встановлювати системи опалення, які на 65 відсотків працюють на відновлюваній енергії.

Бундестаг проголосував за поправки до закону про енергетику будівель - так званий закон про опалення, який передбачає поступову відмову від систем опалення, що працюють на нафтопродуктах і газі. Ухвалений у п'ятницю, 8 вересня, новий нормативний акт фактично передбачає, що кожна нова система опалення, яку встановлятимуть у майбутньому в будинках, повинна буде на 65 відсотків працювати на відновлюваній енергії. Планується, що закон набуде чинності на початку 2024 року і спочатку застосовуватиметься тільки до новобудов.

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Для всіх інших будівель, де поки встановлені системи опалення на викопних видах палива, пропонується перехідний період до 2028 року залежно від розміру муніципалітету. За закон проголосували 399 депутатів, проти - 275, утрималися - 54 законодавці. Тепер закон має пройти затвердження в Бундесраті, що відбудеться наприкінці вересня.

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Згідно з задумом авторів закону, він має прокласти шлях до повної відмови Німеччини від шкідливих для клімату систем опалення, що має статися 2045 року.

Дебати в Бундестазі та критика закону

Ухваленню спірного закону передували запеклі дебати в Бундестазі. Міністр економіки ФРН Роберт Габек (Robert Habeck) з партії "зелених", захищаючи його, заявив, що поправки створюють правову визначеність і захищають споживачів від високих цін на енергію. Однак з таким твердженням не погодилася опозиція.

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Заступник голови Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Єнс Шпан (Jens Spahn) під час дебатів назвав закон "безумством" і "програмою економічного стимулювання популістів". Глава парламентської групи ХСС Александр Добріндт (Alexander Dobrindt) вказав на недостатнє державне фінансування для реалізації поправок.

У правопопулістській партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) заявили, що не можна запроваджувати фактичну заборону на опалення нафтою і газом і що важливо підтримувати різноманітність технологій опалення, "щоб забезпечити функціонуючий ринок систем опалення, який створює конкуренцію між системами, а отже, низькі, ринкові ціни для власників".

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Правляча коаліція спочатку воліла ухвалити закон до літніх канікул, але Конституційний суд Німеччини призупинив ухвалення законопроєкту, щоб дати час ознайомитися з поправками. Ще у квітні асоціація міст і муніципалітетів Німеччини (DStGB) називала плани коаліції нереалістичними, зазначаючи, що газом або нафтопродуктами опалюють десятки мільйонів будівель, і в багатьох із них замало просто поміняти систему опалення. Крім того, в DStGB вказали на неможливість так швидко замінити або перевчити кваліфікований персонал, який обслуговує вже наявні системи опалення.