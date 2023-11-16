У Німеччині пройшли обшуки в справі Ісламського центру

Ісламський центр у Гамбурзі підозрюють в підтримці терористичної організації "Хезболла". "Ми не терпимо жодної ісламістської пропаганди і жодної антисемітської та антиізраїльської ненависті", - наголосили в уряді.

У семи федеральних землях Німеччини провели обшуки в справі Ісламського центру в Гамбурзі, повідомила в четвер, 16 листопада, міністерка внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер (Nancy Faeser).

Організацію підозрюють в діях, спрямованих проти конституційного правопорядку, а також у підтримці терористичної організації "Хезболла" - підтримуваного Іраном ліванського шиїтського парамілітарного угруповання.

Обшуки провели на 54 об'єктах, пов'язаних з Ісламським центром. Ідеться, зокрема, про об'єкти, що належать до п'яти інших об'єднань, які є підрозділами центру та розташовані в Гамбурзі, Нижній Саксонії, Гессені, Баден-Вюртемберзі, Баварії, Берліні та Північному Рейні-Вестфалії.

Німецька влада вважає, що діяльність Ісламського центру в Гамбурзі спрямована на поширення ідеологічної концепції "ісламської революції", яка виходить від вищого керівництва Ірану.

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Боротьба з проявами ісламізму в Німеччині

Федеральне відомство з охорони конституції, яке є спецслужбою внутрішнього призначення, давно спостерігало за центром і присвоїло йому статус ісламістської організації.

За словами Фезер, підозри щодо Ісламського центру є дуже серйозними. Ця організація фінансує роботу гамбурзької мечеті Імам-Алі, а за оцінкою міністерства внутрішніх справ, під її впливом або контролем перебувають й інші мечеті та мусульманські об'єднання в Німеччині.

"У центрі нашої уваги - ісламістська сцена. Саме зараз, коли стільки єврейок і євреїв відчувають загрозу для себе, важливо: ми не толеруємо жодної ісламістської пропаганди і жодної антисемітської та антиізраїльської ненависті. Саме зараз важливо проявити підвищену пильність і жорсткий підхід. Тому ми рішуче розслідуємо всі випадки, коли є обґрунтовані підозри".

Фезер пообіцяла публічно розповісти про результати обшуків після того як вилучені матеріали вивчать органи безпеки.

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