 У Нігерії озброєні нападники викрали сотні школярів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.02.2021

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Новини

У Нігерії озброєні нападники викрали сотні школярів

Один із працівників школи та деякі учні змогли втекти. Решту викрадених дітей вивезли до сусіднього лісу. Наразі точно невідомо кількість викрадених людей.

У Нігерії озброєні нападники викрали сотні школярів

У Нігерії озброєні нападники викрали сотні школярів, архівне фото

Озброєні нападники ввечері у вівторок, 16 лютого, викрали сотні школярів та кількох вчителів у центральній частині Нігерії. Про це повідомляє інформаційне агентство AFP з посиланням на офіційні джерела Нігерії.

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Є інформація, що щонайменше одну дитину застрелили під час нападу, а декільком працівникам школи та учням вдалося втекти. Решту викрадених бойовики вивели до сусіднього лісу.

Напад стався у громаді Кагара в штаті Нігер, що на заході й у центрі країни. Всього місцеву школу відвідують близько тисячі учнів. При цьому точна кількість викрадених людей досі невідома. Вважається, що нападники, які були одягнуті у військову форму, є членами злочинної банди. Факт викрадення школярів підтвердив агенції Reuters речник губернатора штату Нігер. 

Згодом стало відомо, що президент Нігерії Мохаммаду Бухарі розпорядився розпочати спецоперацію зі звільнення викрадених бойовиками учнів.

У грудні 2020 року на північному заході Нігерії було викрадено понад 300 дітей. Бойовики ісламістського угруповання "Боко Харам" взяли на себе відповідальність за цей напад.

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