 У Нідерландах поліція викрила найбільшу в історії країни нарколабораторію | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.07.2021

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Новини

У Нідерландах поліція викрила найбільшу в історії країни нарколабораторію

Нідерландська поліція припинила діяльність лабораторії, яка виробляла до 100 кілограмів синтетичних наркотиків на добу.

Поліцейський у нарколабораторії

Поліцейський у нарколабораторії в Недервеерті

Нідерландські правоохоронці викрили велику лабораторію з виробництва метамфетаміну. Як повідомила в п'ятницю, 30 липня, поліція міста Недерверт, йдеться про "найбільше та найпрофесійніше виробництво наркотику Crystal Meth, яке будь-коли виявляли в Нідерландах", цитує інформагенція dpa.

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Правоохоронці затримали 62-річного чоловіка з Польщі. Поліція не виключає подальших арештів. Вийти на злочинців правоохоронцям вдалося завдяки інформації з повідомлень у зашифрованому чаті. Лабораторія містилася в двох з'єднаних між собою складських приміщеннях. Скільки часу вона вже працювала, поки невідомо.

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За даними правоохоронців, лабораторія могла виробляти понад 100 кілограмів синтетичних наркотиків на добу - ринкова вартість такої партії метамфетаміну становить приблизно мільйон євро. 

Дивитись відео 06:05

Crystal Meth - швидка дорога в пекло

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