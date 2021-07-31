У Нідерландах поліція викрила найбільшу в історії країни нарколабораторію

Нідерландські правоохоронці викрили велику лабораторію з виробництва метамфетаміну. Як повідомила в п'ятницю, 30 липня, поліція міста Недерверт, йдеться про "найбільше та найпрофесійніше виробництво наркотику Crystal Meth, яке будь-коли виявляли в Нідерландах", цитує інформагенція dpa.

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Правоохоронці затримали 62-річного чоловіка з Польщі. Поліція не виключає подальших арештів. Вийти на злочинців правоохоронцям вдалося завдяки інформації з повідомлень у зашифрованому чаті. Лабораторія містилася в двох з'єднаних між собою складських приміщеннях. Скільки часу вона вже працювала, поки невідомо.

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За даними правоохоронців, лабораторія могла виробляти понад 100 кілограмів синтетичних наркотиків на добу - ринкова вартість такої партії метамфетаміну становить приблизно мільйон євро.