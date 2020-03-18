 У Нідерландах почало діяти одне з найсуворіших обмежень швидкості в світі | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 18.03.2020

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Європа

У Нідерландах почало діяти одне з найсуворіших обмежень швидкості в світі

З понеділка на автобанах Нідерландів удень діє обмеження швидкості 100 кілометрів на годину - найнижчий показник у Європі. Надмірний рівень викидів сполук азоту не залишив уряду в Гаазі іншого вибору.

Удень на автобанах Нідерландів діє обмеження швидкості 100 кілометрів на годину

Удень на автобанах Нідерландів діє обмеження швидкості 100 кілометрів на годину

З точки зору водія все дуже просто: Нідерланди запровадили одне із найбільш суворих обмежень швидкості у світі. З понеділка на автобанах по всій країні впродовж дня починає діяти обмеження швидкості 100 кілометрів на годину, лише з 19 до 6 години водії на певних ділянках автомагістралей зможуть, як і раніше, розганятися до 130 кілометрів на годину. В Європі таке суттєве обмеження швидкості діє лише на Кіпрі та у Норвегії.

Рівень невдоволення населення у Нідерландах дуже високий. За результатами опитування, проведеного телевізійною програмою EenVandaag, 46 відсотків респондентів заявили, що не збираються дотримуватися обмеження. Нідерландські ЗМІ вже цитували деяких водіїв, які заявили про гтовність сплачувати штраф за недотримання обмеження швидкості.

Жертви "азотної кризи"

Якщо дивитися на ситуацію з точки зору екології, то все не так однозначно, проте більш чесно: у Нідерландів величезна проблема з викидами різних сполук азоту. Щорічно в розрахунку на 1 гектар території до атмосфери там потрапляють 50 кілограмів таких викидів - більше ніж у будь-якій іншій країні ЄС. Середній показник по ЄС становить 15 кілограм.

Сам по собі азот не є шкідливим, навпаки - він є життєвонеобхідним як складова частина атмосфери землі та протеїнів. Проблемою можуть стати сполуки азоту з воднем та киснем. Так, амоніак забруднює ґрунтові води, а оксиди азоту викликають захворювання дихальних шляхів та, згідно з даними Європейської агенції довкілля, спричинили у 2016 році 68 тисяч передчасних смертельних випадків на території ЄС. Тому Євросоюз встановив граничні межі для шкідливих речовин, що забруднюють повітря, відповідно до рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ). Викиди шкідливих речовин в атмосферу у Нідерландах настільки перевищують згадані межі, що навіть почали говорити про "азотну кризу".

Праволіберальний уряд прем'єр-міністра Марка Рютте навіть дещо посприяв загостренню кризи. У 2015 році уряд запустив програму "Aanpak Stikstof", яка допускала перевищення граничних меж одних викидів, якщо у разі інших викидів їх не було досягнуто. Однак наприкінці 2018 року Європейський Суд визнав цю програму протизаконною. Через пів року Вищий адміністративний суд Нідерландів остаточно скасував поправку уряду та заборонив реалізацію будівельних проєктів, що збільшують обсяги викидів сполук азоту в атмосферу.

Прем'єр Нідерландів Марк Рютте (п) пішов на такий крок попри власну волю

Прем'єр Нідерландів Марк Рютте (п) пішов на такий крок попри власну волю

Непопулярні рішення

Але ще до рішення суду уряд Рютте розпочав програму будівництва 75 тисяч нових квартир до кінця 2020 року, щоб дещо знизити дефіцит житла. Будівництво є також одним із джерел шкідливих викидів сполук азоту. Про скасування програми не могло бути й мови, тому Рютте довелося шукати спосіб зменшити кількість викидів за рахунок інших галузей. За даними нідерландського Національного інституту охорони здоров'я населення та навколишнього середовища 4 відсотків таких викидів припадають на аграрний сектор. Тепер фермери змушені використовувати менше збагаченого протеїнами корму, щоб зменшити кількість викидів. Прем'єр не зміг домогтися запровадження більш радикальних заходів у цій галузі через супротив його партнерів по коаліції, наближених до аграрного сектору християнських демократів.

Таким чином, зменшення кількості викидів повинен забезпечити другий за їхніми обсягами сектор. 11 відсотків сполук азоту в атмосферу потрапляють через роботу транспорту. Праволіберальна партія прем'єра Руте взагалі-то вважається партією, що захищає інтереси автомобілістів, адже лише кілька років тому їй вдалося просунути збільшення максимально дозволеної швидкості на автобанах країни з 120 до 130 кілометрів на годину. Але зараз прем'єр-міністр не мав іншого вибору, як зціпивши зуби тиснути на гальма. Не складно собі уявити, що таке непопулярне рішення вдарить по рейтингу партії.

Аграрний сектор у Нідерландах викидає в атмосферу куди більше сполук азоту, ніж транспорт

Аграрний сектор у Нідерландах викидає в атмосферу куди більше сполук азоту, ніж транспорт

4000 нових знаків

Кілька днів тому, коли сотні водіїв виїхали на автошляхи по всій країні, то вони побачили таку картину: знаки "Максимальна дозволена швидкість 120" та "Максимальна дозволена швидкість 130" були заклеєні або демонтовані, натомість з'явилися 4000 нових знаків з новим обмеженням швидкості до 100 кілометрів на годину. У деяких регіонах таке обмеження швидкості діяло ще до офіційного запровадження у понеділок, 16 березня.

На деяких магістралях швидкість контролюється за допомогою камер, що вираховують середню швидкість автомобіля, а не фіксують її в певний момент. Додатково в деяких місцях буде встановлено таблички, на яких указується максимальна дозволена швидкість в нічний період доби. За розрахунками газети Volkskrant, загалом перехід на нові правила обійдеться в 19 мільйонів євро. Поліція Нідерландів поки не планує посилювати контроль за швидкістю на дорогах.

Вартість загального переходу на нові правила оцінюють у 19 мільйонів євро

Вартість загального переходу на нові правила оцінюють у 19 мільйонів євро

Захист клімату як додатковий аспект

Зрештою, причина такого рішення уряду має не транспортний, а екологічний характер. Знизивши свій азотний баланс за рахунок зменшення швидкості на дорогах, уряд обіцяє використати 70 відсотків заощаджень на будівництво житла, і ще 30 відсотків - на охорону природи та навколишнього середовища. Крім того, найнижча максимально допустима швидкість у Європі повинна мати позитивний ефект на клімат, адже за повільного руху виділяється не тільки менше діоксиду азоту, а й менше вуглекислого газу.

Адже невідкладних дій потребує і захист клімату. У жовтні 2018 року Верховний Суд Нідерландів в Гаазі ухвалив рішення, яке зобов'язує уряд Нідерландів різко скоротити викиди парникових газів. Обмеження швидкості повинно допомогти Нідерландам досягти свої кліматичний цілей.

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    Автор: Карла Бляйкер, Вікторія Борисюк


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