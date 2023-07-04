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Над Новою Москвою та областю збито кілька безпілотників

Максим Сидоржевський | Олександра Іванова
2 год. тому

Через дрони над Москвою кілька годин не курсували авіарейси з аеропорту "Внуково". Мер російської столиці повідомив про збиття дронів.

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Кремль
КремльФото: AP/picture alliance

Кілька безпілотників було збито над Новою Москвою, в районі селища Валуєво, повідомляють вранці у вівторок, 4 липня, російські ЗМІ та Telegram-канали. Як повідомив DW один із пасажирів "Внуково", у зв'язку з інцидентом починаючи приблизно з 5:25 ранку за місцевими часом усі рейси аеропорту було відкладено.

Близько восьмої ранку за московським часом було оголошено про виліт першого рейсу за останні 4,5 години - до Стамбула, вказав співрозмовник DW.

Тим часом Telegram-канал Baza пише, що безпілотник у ніч на 4 липня атакував військову частину в підмосковній Кубинці. "За попередніми даними, близько 4 ранку дрон-камікадзе атакував адміністративну будівлю на території військової частини. Унаслідок вибуху жертв і постраждалих немає", - ідеться в дописі.

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Над Новою Москвою (територія на південний захід від Москви, приєднана до російської столиці 2012 року. - Ред.) було збито 4 безпілотники, ще один - у Калузькій області, пише, зі свого боку, Telegram-канал "ЧТД". За його даними, один із безпілотників упав у районі Кубинки, інший - у селі Кривошеїно.

Мер Москви Сергій Собянін, коментуючи падіння дронів, написав у Telegram, що було "здійснено ще одну спробу атаки українських безпілотників у Новій Москві і Московській області". Ці "атаки", за його словами, було відбито силами протиповітряної оборони й усі виявлені БПЛА ліквідовано.

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