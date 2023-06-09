У РФ заявили про падіння безпілотника на будинок у Воронежі

У російському місті Воронеж безпілотник влучив у житловий будинок, поранивши трьох людей уламками скла. Інцидент стався в п'ятницю, 9 червня, повідомив губернатор області Олександр Гусєв.

"Приміщення в будинку на вулиці Бєлінського у Воронежі, в який сьогодні влучив безпілотник, було порожнім. На момент інциденту в ньому нікого не було, - повідомив у Telegram Гусєв. - Трьом легко постраждалим надано медичну допомогу, госпіталізація не потрібна. Загиблих немає. Експерти на місці вирішують, чи потрібно розселити будинок або під'їзд".

Вулиця Бєлінського розташована в центрі міста, неподалік від Воронезького державного університету. Російські ЗМІ показали зображення будівлі з вибитими вікнами і почорнілою частиною стіни, куди, ймовірно, влучив безпілотник. За даними російської пропагандистської агенції ТАСС, безпілотник намагався атакувати місцевий авіазавод, але був заглушений засобами радіоелектронної боротьби.

Це - перший подібний інцидент у Воронежі, місті з населенням близько мільйона чоловік, що розташоване за 200 кілометрів від кордону з Україною.

Численні атаки безпілотників в Росії

Удари безпілотників по російських містах й різноманітних об'єктах фіксувалися з самого початку війни РФ проти України, але в останні місяці вони посилилися. Цього місяця у сусідній з Воронезькою областю - Бєлгородській - заявляли про напади і бої, відповідальність за деякі з них взяли на себе добровольці РДК і Легіону "Свобода России". Російська влада повідомляла про евакуацію тисяч місцевих жителів внаслідок обстрілів.

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Нагадаємо, наприкінці травня атаки безпілотників зазнала Москва.

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