У Калузькій області РФ упав безпілотник

У Росії біля села Стрєлковка, Жуковського району Калузької області, впав безпілотний літальний апарат (БПЛА). Про це у неділю, 11 червня, повідомив місцевий губернатор Владислав Шапша.

За попередньою інформацією, постраждалих внаслідок інциденту немає. "Незначно пошкоджено два садові будиночки - у них вибиті шибки", - йдеться у повідомленні.

Населений пункт знаходиться за 120 кілометрів від Москви.

Численні атаки безпілотників в Росії

Удари безпілотників по російських містах й різноманітних об'єктах фіксувалися з самого початку війни РФ проти України, але в останні місяці вони посилилися. Зокрема 9 червня у місті Воронеж безпілотник влучив у житловий будинок, поранивши трьох людей уламками скла.

Також цього місяця у сусідній з Воронезькою областю - Бєлгородській - заявляли про напади і бої, відповідальність за деякі з них взяли на себе добровольці РДК і Легіону "Свобода России". Російська влада повідомляла про евакуацію тисяч місцевих жителів внаслідок обстрілів. Наприкінці травня атаки безпілотників зазнала Москва.