У Москву прибула з візитом делегація ХАМАСу

До РФ приїхала делегація ХАМАСу та заступник міністра закордонних справ Ірану. Ціль візиту і його деталі не розголошують.

До Москви прибула делегація палестинського ісламістського руху ХАМАС, який визнаний Євросоюзом, США, Німеччиною та низкою інших країн терористичною організацією. Про це повідомила речниця міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова на брифінгу в четвер, 26 жовтня, не надавши жодних подробиць.

Російське державне інформаційне агентство "РИА Новости" з посиланням на джерело в палестинській делегації повідомило, що серед візитерів - високопоставлений член ХАМАСу Муса Абу Марзук.

Окремо Захарова розповіла, що заступник міністра закордонних справ Ірану Алі Багері Кані також перебуває з візитом у Москві і провів переговори із заступником МЗС РФ Михайлом Галузіним. Багері Кані називають головним перемовником з ядерної програми Ірану.

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Заступник глави МЗС РФ, спецпредставник президента РФ з Близького Сходу Михайло Богданов повідомив у четвер, що він нещодавно провів зустріч з політичним керівництвом ХАМАСу у Катарі, обговорюючи питання звільнення заручників, передає "Інтерфакс".

Росія має зв'язки з усіма ключовими гравцями на Близькому Сході, включаючи Ізраїль, Іран і ХАМАС. При цьому Москва неодноразово звинувачувала в нинішній ізраїльсько-палестинській кризі, спричиненій жорстоким масованим нападом терористів ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня, провал американської дипломатії і закликала до припинення вогню сторонами і відновлення переговорів.

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