 У Москві почалася зустріч Меркель та Путіна | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.08.2021

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Новини

У Москві почалася зустріч Меркель та Путіна

Зустріч канцлерки ФРН Анґели Меркель та президента Росії Володимира Путіна почалася в Москві. Очікується, що політики обговорять ситуацію в Афганістані, а також виконання мінських домовленостей та "Північний потік-2".

Володимир Путін та Анґела Меркель

Володимир Путін та Анґела Меркель

Канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) та президент Росії Володимир Путін в п'ятницю, 20 серпня, проводять зустріч у Москві.

Перед початком зустрічі Меркель заликала до продовження діалогу між Німеччиною та РФ. "Навіть якщо сьогодні між нами є глибокі розбіжності, ми говоримо одне з одним", - заявила канлерка. За її словами, сторони повинні і надалі "класифікувати та кваліфікувати" німецько-російські відносини.

У свою чергу, Путін заявив, що Німеччина залишається для Росії "одним з найважливіших партнерів у Європі та цілому світі". При цьому він відзначив зусилля Меркель протягом 16 років її перебування на посаді канцлерки ФРН. Це вже 20-й візит Меркель до РФ на цій посаді - і, скоріше за все, останній.

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За словами Меркель, на зустрічі з Путіним буде порушено чимало тем - як тих, що стосуються двосторонніх відносин, так і питань світової політики, зокрема ситуації в Афганістані. Канцлерка згадала також про питання "неурядових організацій", що може свідчити про намір обговорити ситуацію навколо ув'язненого опозиціонера Олексія Навального.

Раніше офіційний представник уряду ФРН Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) заявив, що програма візиту Меркель до Росії "дуже щільна, сконцентрована на спілкуванні з російським президентом". Очікується, що політики обговорять наслідки захоплення Афганістану радикальним рухом "Талібан", а також виконання мінських домовленостей щодо Донбасу.

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Крім того, темою для обговорення стане подальша доля газопроводу "Північний потік-2" і гарантії Росії щодо об'ємів транзиту газу через Україну. Також Меркель планує обговорити з Путіним ситуацію в Білорусі, включаючи міграційну кризу на кордоні з ЄС, в якій Брюссель звинувачує білоруського правителя Олександра Лукашенка.

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