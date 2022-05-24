У Молдові затримано підозрюваного у держзраді експрезидента Додона

Експрезидента Молдови Ігоря Додона затримали на 72 години у справі, відкритої за чотирма статтями Карного кодексу Республіки Молдова, зокрема, про державну зраду. Про це у вівторок, 24 лютого, заявили у генпрокуратурі країни.

"Слідчі дії продовжуються. Проведено обшуки в будинку та деяких приміщеннях, що належаnь Додону. Його затримали на 72 години", - сказала прессекретарка генеральної прокуратури Молдови Маріанна Керпек, цитує агентство "Інтерфакс".

За словами Керпек, проти Додона порушено справу за статтями "Пасивна корупція", "Отримання фінансування політичної партії від злочинної організації", "Незаконне збагачання" та "Державна зрада".

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Справа "кулька"

Як повідомляє "Інтерфакс", минулого тижня тимчасово виконуючий обов'язки генпрокурора Молдови Дмитро Робу підписав постанову про поновлення кримінальної справи про так званий "кульок". Мова йде про скандал, який виник після появи відеозапису зустрічі Ігоря Додона з тодішнім лідером Демократичної партії Володимиром Плахотнюком, що відбулася у червні 2019 року. На відео видно, що Плахотнюк передає Додону великий чорний пакет, який вони називають "кульком". З розмови стає зрозуміло, що у пакеті лежать гроші, призначені для фінансування "Партії соціалістів", якою тоді керував Додон.

Відеозаписи оприлюднив у 2020 році депутат Юрій Реніце. У червні 2020 року Антикорупційна прокуратура Молдови відмовила у порушенні кримінальної справи через появу відео, зазначивши, що "під час перевірки не виявила елементів злочину".

Ігор Додон був президентом Молдови у період з 2016 по 2020 рік. Також він є ексголовою політичного об'єднання "Партія соціалістів". За час свого правління він неодноразово проявляв себе як проросійський політик.