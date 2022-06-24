У Молдові заарештували майно експрезидента Додона

Прокуратура Молдови наклала арешт на майно колишнього президента країни, який перебував при владі з 2016 по 2020 роки, Ігоря Додона та його родини. Політик повідомив про це журналістам, які чекали на нього біля будівлі прокуратури, куди його викликали 23 червня, щоби повідомити про арешт майна.

Подробиць щодо цього експрезидент не надав, пославшись на підписану ним угоду про нерозголошення.

Додон запевняє у фальсифікації

Як запевняє Додон, "кримінальна справа сфабрикована, немає достатніх і переконливих доказів". За його словами, прокурори "намагаються перевести справу в публічну площину, щоби вразити громадян спотвореними цифрами та деталями".

Згідно з твердженнями експрезидента, кримінальна справа має політичне підґрунтя, а серед заарештованого майна - активи, які йому або не належать, або перебувають під заставою у банків.

Додон пообіцяв до понеділка представити "додаткову інформацію про спільно зрежисовані владою і прокуратурою шоу".

"Справа кулька"

Затриманому 24 травня Додону призначили домашній арешт на 30 діб. Йому висунули звинувачення у пасивній корупції, отриманні фінансування політичною партією від злочинної організації, незаконному збагаченні та державній зраді.

Його дружина Галина Додон теж проходить як підозрювана у кримінальній справі про корупцію - співучасницею у так званій "справі кулька". Їй заборонили виїзд з країни.

Йдеться про скандал, який виник після появи відеозапису зустрічі Додона з тодішнім лідером Демократичної партії Володимиром Плахотнюком, що відбулася в червні 2019 року. На відео видно, що Плахотнюк передає Додону великий чорний пакет, який вони називають "кульком". З розмови стає зрозуміло, що у пакеті лежать гроші, призначені для фінансування "Партії соціалістів", якою тоді керував Додон.

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