У Молдові опозиція провела антиурядовий мітинг

Опозиційна Партія соціалістів Республіки Молдова (ПСРМ) у неділю, 29 травня, провела в центрі Кишинева акцію протесту з вимогами кадрових перестановок в уряді та припинення тиску на опозицію. У маніфестації біля будівлі парламенту брали участь кілька тисяч людей, повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на свого кореспондента.

"Ми, учасники акції протесту, вимагаємо негайної відставки міністрів та інших чиновників, винних у нинішньому соціальному геноциді проти народу. Ті, хто не вживає заходів щодо соціального захисту населення, повинні негайно піти у відставку, - йдеться у резолюції, що була зачитана наприкінці акції й ухвалена одноголосно. - Ми також вимагаємо припинення переслідування лідерів опозиції та тиску на опозиційні партії. Ми вимагаємо справедливої ​​юстиції, а не телевізійних спектаклів та шоу із затриманням невинних політиків".

Протестувальники також виступили на захист свободи преси, "припинення цензури у суспільній телерадіокомпанії, відновлення демократичних процесів у суспільстві". "Акції протесту триватимуть. Якщо ці вимоги не будуть виконані, ми вимагатимемо відставки уряду та проведення дострокових парламентських виборів", - наголошується в резолюції.

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Виконавчий секретар ПСРМ Влад Батринча, виступаючи на завершення акції, підтвердив, що подібні акції протесту "без партійних прапорів, за принципом вільного мікрофона, будуть продовжені".

Акцію спричинив арешт Додона

Мітинг протесту тривав протягом двох годин, після чого його учасники розійшлися. Рух транспорту центральною вулицею міста не перекривався. Поліція стежила за порядком, але до дій демонстрантів не втручалася.

Акцію протесту було оголошено після того, як раніше цього тижня прокурори затримали почесного голову ПСРМ, експрезидента Молдови Ігоря Додона. Після двох діб попереднього арешту суд у Кишиневі 26 травня відхилив запит прокурорів про арешт Додона у слідчому ізоляторі, відправивши його на 30 діб під домашній арешт. Додона звинуватили за чотирма статтями Кримінального кодексу: пасивна корупція, отримання фінансування політичною партією від злочинної організації, незаконне збагачення та державна зрада.

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Ігор Додон заявив, що кримінальна справа щодо нього є політичною, порушена на замовлення чинної президентки країни Майї Санду і цим "керує посольство США в Молдові з метою нейтралізації опозиції" в республіці.