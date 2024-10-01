У міноборони України проводять кадрові зміни

Міністр оборони України Рустем Умєров оголосив про масштабні кадрові зміни та реформування системи оборони. За його словами, система міноборони, в яку входять зокрема Збройні сили, Головне управління Розвідки (ГУР) та Державна спеціальна служба транспорту (ДССТ) під час воєнного стану "є закритим периметром", де всі процеси мають бути чітко контрольовані, і жодні зовнішні чи внутрішні впливи неприпустимі. Про це Умєров написав в соцмережі Facebook, у вівторок, 1 жовтня.

Він підписав подання до Кабінету Міністрів України щодо звільнення заступників міністра оборони, зокрема Станіслава Гайдера, Олександра Сергія, Юрія Джигира та Людмили Дараган, яка обіймала посаду державного секретаря. Гайдер обійме нову посаду керівника Офісу міністра.

Реформа оборонних закупівель України

Окрім кадрових змін, Умєров акцентував увагу на реформуванні оборонних закупівель. За його словами, держпідприємство "Спецтехноекспорт" перейде від ГУР до міністерства оборони, що "сприятиме очищенню системи закупівель у співпраці з правоохоронними та антикорупційними органами". Також міністр продовжує реформувати Агентство оборонних закупівель та Державного оператора тилу, адаптуючи їх до стандартів НАТО. Незабаром для цих структур будуть створені наглядові ради, зазначив міністр.

За його словами, ці кроки спрямовані на посилення ефективності та прозорості діяльності оборонного відомства України в умовах війни.