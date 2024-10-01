  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіУкраїнські біженці в НімеччиніВибори в США 2024
КорупціяУкраїна

У міноборони України проводять кадрові зміни

Євгенія Наконечна
1 жовтня 2024 р.

Міністр оборони України Умєров оголосив про звільнення своїх заступників та реформування процесу оборонних закупівель.

https://p.dw.com/p/4lGmZ
Міністр оборони України Рустем Умєров під час виступу у Верховній Раді України на тлі прапорів України та ЄС (фото з архіву)
Міністр оборони України Рустем Умєров у парламенті (фото з архіву)Фото: Andrii Nesterenko/AFP/Getty Images

Міністр оборони України Рустем Умєров оголосив про масштабні кадрові зміни та реформування системи оборони. За його словами, система міноборони, в яку входять зокрема Збройні сили, Головне управління Розвідки (ГУР) та Державна спеціальна служба транспорту (ДССТ)  під час воєнного стану "є закритим периметром", де всі процеси мають бути чітко контрольовані, і жодні зовнішні чи внутрішні впливи неприпустимі. Про це Умєров написав в соцмережі Facebook, у вівторок, 1 жовтня.

Він підписав подання до Кабінету Міністрів України щодо звільнення заступників міністра оборони, зокрема Станіслава Гайдера, Олександра Сергія, Юрія Джигира та Людмили Дараган, яка обіймала посаду державного секретаря. Гайдер обійме нову посаду керівника Офісу міністра.

Реформа оборонних закупівель України

Окрім кадрових змін, Умєров акцентував увагу на реформуванні оборонних закупівель. За його словами, держпідприємство "Спецтехноекспорт" перейде від ГУР до міністерства оборони, що "сприятиме очищенню системи закупівель у співпраці з правоохоронними та антикорупційними органами". Також міністр продовжує реформувати Агентство оборонних закупівель та Державного оператора тилу, адаптуючи їх до стандартів  НАТО. Незабаром для цих структур будуть створені наглядові ради, зазначив міністр.

За його словами, ці кроки спрямовані на посилення ефективності та прозорості діяльності оборонного відомства України в умовах війни.

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Рустем Умєров

Умєров звітує про збільшення показників мобілізації втричі

Умєров звітує про збільшення показників мобілізації втричі

Упродовж останнього року показники мобілізації в Україні зросли втричі, відзвітував міністр оборони Умєров. Він також анонсував реформу ТЦК і СП.
Конфлікти23 вересня 2024 р.
Ракетний комплекс "Нептун" під час репетиції параду на Хрещатику (фото з архіву)

Далекобійна ракетна програма України: що про неї відомо

Далекобійна ракетна програма України: що про неї відомо

Україна працює над власним виробництвом далекобійних ракет. Які успіхи та перспективи? Огляд DW.
Конфлікти27 серпня 2024 р.
external

Генерал Марченко про мобілізацію, звільнення Залужного, корупцію в ЗСУ і війну у 2024-му (22.12.2023)

Генерал Марченко про мобілізацію, звільнення Залужного, корупцію в ЗСУ і війну у 2024-му (22.12.2023)

Чи звільнить Зеленський Залужного? Чи реально зараз мобілізувати 500 тисяч українців? Чому досі є корупція серед воєнкомів? Через що контрнаступ не вдався і чого очікувати від війни у 2024 році? Про це генерал ЗСУ Дмитро Марченко в ексклюзивному інтерв'ю DW.
Конфлікти22 грудня 2023 р.33:14 хв.
Більше публікацій