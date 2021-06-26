 У Львові оголосили надзвичайну ситуацію через негоду | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.06.2021

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Новини

У Львові оголосили надзвичайну ситуацію через негоду

За словами міського голови Андрія Садового, внаслідок негоди у Львові повалено понад 200 дерев, більш ніж 50 дахів потребують ремонту.

Вулиці Львова 25 червня затопило внаслідок негоди

Вулиці Львова 25 червня затопило внаслідок негоди

Львівська міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій на засіданні в п'ятницю, 25 червня,  оголосила надзвичайну ситуацію місцевого значення через негоду, повідомила пресслужба Львівської міської ради.

"У нас - надзвичайна ситуація місцевого значення. Дуже великий буревій, багато опадів, багато підтоплень. (...) В цілому маємо понад 200 дерев, які повалило під час негоди, більш ніж 50 дахів потребують ремонту, бо зірвало частини даху чи елементи", - зазначив мер Львова Андрій Садовий. За його словами, напередодні у Львові випало 30 відсотків від місячної норми опадів.

У Львові внаслідок негоди повалено понад 200 дерев, каже Андрій Садовий

У Львові внаслідок негоди повалено понад 200 дерев, каже Андрій Садовий

У місті не працювали трамваї та тролейбуси через пориви на контактних мережах. Згодом Андрій Садовий повідомив, що  роботу електротранспорту частково відновили, також розчищено ключові магістралі.

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Внаслідок негоди одна людина отримала травми, але після надання необхідної допомоги відмовилася від госпіталізації.

За даними пресслужби міської ради, пошкоджено було 17 автомобілів, а також 70 трансформаторних підстанцій

Внаслідок повалення дерев у місті пошкоджено чимало автомобілів

Внаслідок повалення дерев у місті пошкоджено чимало автомобілів

Комісія з надзвичайних ситуацій зробила суботу та неділю робочими днями для всіх комунальних служб. Кошти на подолання наслідків виділять з резервного фонду бюджету Львівської міської територіальної громади.

За словами Андрія Садового, 25 червня у Львові випало 30 відсотків місячної норми опадів

За словами Андрія Садового, 25 червня у Львові випало 30 відсотків місячної норми опадів

За даними Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Львівській області, станом на ранок 26 червня повністю без електропостачання в області залишалися 93 населених пункти, частково - 116. У ДСНС також повідомили, що внаслідок негоди в області підтоплено 11 житлових будинків та 23 присадибні ділянки. 

  • Рятувальна операція триває

    Торнадо у Чехії: "Це - живе пекло"

    Рятувальна операція триває

    На південному сході Чехії внаслідок руйнівного торнадо, що пронісся у четвер, 24 червня, загинули щонайменше кілька людей, сотні дістали травми. Вогнеборці та спеціальний рятувальний загін продовжують операцію у районі Годоніна біля чесько-словацького кордону у пошуках потенційних жертв або уцілілих.

  • Велетенський град

    Торнадо у Чехії: "Це - живе пекло"

    Велетенський град

    На відеозаписах, викладених в інтернеті, можна бачити зруйновані будинки і автомобілі, вирвані з корінням дерева і пожежі. У регіоні також був град, розміри градин можна було порівняти з тенісними м'ячами. Екстремальні погодні умови спричинили у Годоніні руйнування зоопарку та будинку для людей похилого віку. Його мешканців розселено у міських готелях.

  • Пошкоджена інфраструктура

    Торнадо у Чехії: "Це - живе пекло"

    Пошкоджена інфраструктура

    У багатьох районах Чехії виникли перебої з подачею електроенергії. Повалені дерева заблокували центральну автомагістраль, що зв'язує Прагу і столицю Словаччини Братиславу. Загалом без електроенергії залишились 78 тисяч домогосподарств.

  • Живе пекло

    Торнадо у Чехії: "Це - живе пекло"

    "Живе пекло"

    Про найбільші руйнування повідомляють з сільської місцевості. Заступник сільського голови Грушок повідомив, що торнадо "зрівняв із землею" половину населеного пункту, у сільській церкві знесло дзвіницю і дах. У місті Вальтіце постраждав бароковий палац, що входить до списку світової культурної спадщини ЮНЕСКО. "Це - живе пекло", - підсумував губернатор області Ян Ґроліх. На фото - село Нова Весь.

  • Влада обіцяє допомогу

    Торнадо у Чехії: "Це - живе пекло"

    Влада обіцяє допомогу

    За оцінками, деякі будинки, постраждалі від торнадо, не підлягають ремонту та будуть знесені. Муніципальні служби наразі намагаються забезпечити постраждалих їжею та питною водою. Прем'єр Чехії Андрей Бабіш після участі в саміті ЄС був змушений залишитися в Брюсселі, оскільки посадка в Празі була занадто ризикованою. Президентка сусідньої Словаччини Зузана Чапутова висловила чехам співчуття.

    Автор: Дмитро Каневський, Марія Думанська


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