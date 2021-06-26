У Львові оголосили надзвичайну ситуацію через негоду

Львівська міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій на засіданні в п'ятницю, 25 червня, оголосила надзвичайну ситуацію місцевого значення через негоду, повідомила пресслужба Львівської міської ради.

"У нас - надзвичайна ситуація місцевого значення. Дуже великий буревій, багато опадів, багато підтоплень. (...) В цілому маємо понад 200 дерев, які повалило під час негоди, більш ніж 50 дахів потребують ремонту, бо зірвало частини даху чи елементи", - зазначив мер Львова Андрій Садовий. За його словами, напередодні у Львові випало 30 відсотків від місячної норми опадів.

У Львові внаслідок негоди повалено понад 200 дерев, каже Андрій Садовий

У місті не працювали трамваї та тролейбуси через пориви на контактних мережах. Згодом Андрій Садовий повідомив, що роботу електротранспорту частково відновили, також розчищено ключові магістралі.

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Внаслідок негоди одна людина отримала травми, але після надання необхідної допомоги відмовилася від госпіталізації.

За даними пресслужби міської ради, пошкоджено було 17 автомобілів, а також 70 трансформаторних підстанцій

Внаслідок повалення дерев у місті пошкоджено чимало автомобілів

Комісія з надзвичайних ситуацій зробила суботу та неділю робочими днями для всіх комунальних служб. Кошти на подолання наслідків виділять з резервного фонду бюджету Львівської міської територіальної громади.

За словами Андрія Садового, 25 червня у Львові випало 30 відсотків місячної норми опадів

За даними Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Львівській області, станом на ранок 26 червня повністю без електропостачання в області залишалися 93 населених пункти, частково - 116. У ДСНС також повідомили, що внаслідок негоди в області підтоплено 11 житлових будинків та 23 присадибні ділянки.

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