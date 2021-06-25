У Чехії внаслідок торнадо загинули троє і постраждали понад 200 людей

На південному сході Чехії внаслідок руйнівного торнадо у четвер, 24 червня, загинули щонайменше кілька людей, сотні дістали травми. "На жаль, ми можемо підтвердити, що є загиблі, але ми поки не можемо повідомити точне їх число. Для оцінок ще занадто рано, оскільки під завалами будинків залишаються люди", - повідомив представник регіональних екстрених служб.

При цьому зазначається, що загинули щонайменше троє, а отримали травми - понад 200 людей - від дітей до людей похилого віку. Торнадо спричинив руйнування або взагалі зрівняв з землею деякі будинки у районі Годоніна біля чесько-словацького кордону.

Великі руйнування

На відеозаписах, викладених в інтернеті, можна бачити зруйновані будинки і автомобілі, вирвані з коренем дерева і пожежі. У регіоні також був град, розміри градин можна було порівняти з тенісними м'ячами.

Град у Годоніні

Мер містечка Грушки повідомив, що торнадо "зрівняв із землею" половину цього населеного пункту. У багатьох районах Чехії виникли перебої з подачею електроенергії. Повалені дерева заблокували центральну автомагістраль, що зв'язує Прагу і столицю Словаччини Братиславу.

Через ураган, що пронісся над Чехією, глава уряду країни Андрій Бабіш після участі в саміті Євросоюзу був змушений залишитися в Брюсселі, оскільки посадка літака в Празі була занадто ризикованою.