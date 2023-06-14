У Луврі відкрилась виставка рідкісних ікон з України

У Парижі відкрилась виставка "Біля витоків сакрального образу". Лувр виставляє ікони з музею Ханенків, яким півтори тисячі років.

В одному з найбільших і найпопулярніших у світі художніх музеїв - паризькому Луврі - в середу, 14 травня, відкрилась виставка "Біля витоків сакрального образу. Ікони з музею Ханенків". Вона триватиме до 6 листопада 2023 року.

Відвідувачі побачать чотири візантійські ікони VI-VII століть: "Святі Сергій і Вакх", "Святий Іоанн Хреститель", "Богородиця з Дитям" і "Святі Платон і Гликерія". Ці стародавні християнські ікони з монастиря Святої Катерини на горі Синай у Єгипті, яким близько півтора тисячі років, є найдавнішими з православних ікон, що збереглися до наших часів.

Ікона "Святий Іоанн Хреститель" у Луврі Фото: Michel Euler/AP/picture alliance

Ікона "Богородиця з Дитям" у Луврі Фото: Michel Euler/AP/picture alliance

Ікона "Святі Сергій і Вакх" у Луврі Фото: Michel Euler/AP/picture alliance

Також на виставці представлена ще одна ікона кінця XIII століття, виконана технікою мікромозаїки. На ній зображений Святий Миколай.

Мікромозаїчна ікона Святого Миколая Фото: musée Khanenko

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Виставка ікон з колекції музею Ханенків є першою міжнародною співпрацею для відділу "Мистецтво Візантії та християнство на Сході", який офіційно відкриється в Луврі у 2027 році.

Наразі паризький музей проводить масштабне дослідження візантійської світової спадщини. Після експонування ці ікони, а також ще 12 експонатів музею Ханенків, будуть вивчатися в лабораторіях Національного центру досліджень та реставрації музеїв Франції.

Проєкт відбувається у партнерстві з Міжнародним альянсом захисту культурної спадщини в зонах конфліктів (ALIPH). На пресконференції перед відкриттям виставки директорка Лувру наголосила, що французькі музеї були готові підтримувати українських колег від самого початку війни Росії проти України.

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