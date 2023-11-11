У Лондоні проходить новий великий пропалестинський марш

Пропалестинська хода - вже четверта в столиці Великобританії після нападу ХАМАСу на Ізраїль. Вона проходить попри обурення британського уряду.

У центрі Лондона в суботу, 11 листопада_ відбувається нова пропалестинська демонстрація.

Марш стане вже четвертим у столиці Великобританії після нападу на Ізраїль палестинського радикального ісламістського угруповання ХАМАС, визнаного терористичним у Європейському Союзі та США.

Очікується, що в ході візьмуть участь сотні тисяч людей, пише агентство Reuters.

Акція попри обурення уряду

Міністри британського уряду раніше закликали скасувати цей захід, оскільки його вирішили провести в День пам'яті полеглих - 11 листопада в країні щорічно згадують усіх загиблих у війнах за участі Великобританії.

Прем'єр-міністр Ріші Сунак називав плани проведення демонстрації неповажними, наголошуючи, що акція може спровокувати насильство.

Для охорони порядку на вулиці Лондона вивели близько двох тисяч поліцейських, які готуються до можливої агресії як з боку учасників, так і їхніх противників, включно з правими радикалами та ветеранами. Організатори акції обіцяли, що марш пройде далеко від Кенотафа - символічного надгробного пам'ятника полеглим військовим у центрі Лондона. Хода почалася в Гайд-парку і має завершитися біля посольства США.

Попередні пропалестинські демонстрації в Лондоні проходили відносно мирно - було близько 100 затримань на сотні тисяч учасників. Водночас міністерка внутрішніх справ Суелла Браверман звинуватила поліцію в тому, що та діє щодо пропалестинських демонстрантів поблажливіше, ніж щодо правих протестувальників чи футбольних хуліганів. Сама міністерка назвала пропалестинські демонстрації "ходою ненависті".

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Напад ХАМАСу на Ізраїль

Військова операція Ізраїлю в Секторі Гази почалася після того як 7 жовтня ХАМАС здійснив масштабну атаку на країну. Терористи завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю і, вторгнувшись на його територію, влаштували наймасовішу розправу над мирним населенням в історії сучасної ізраїльської держави. Її жертвами, за оновленими даними, стали 1200 осіб. Бойовики також захопили понад 240 заручників і вивезли їх у Сектор Гази.

Ізраїль у відповідь оголосив війну ХАМАСу. Армія оборони країни (ЦАХАЛ) завдає масованих ударів по густонаселеному Сектору Гази, який контролюється ХАМАСом, а також проводить там наземну воєнну операцію. За повідомленнями підконтрольних ХАМАСу служб охорони здоров'я, в Секторі Гази вже загинули понад 11 тисяч осіб. Утім підтвердити ці дані за незалежними джерелами неможливо.

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