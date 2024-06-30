У Лондоні побоюються впливу Москви на вибори

Віцепрем'єр Великобританії Олівер Дауден висловив "серйозну занепокоєність" у зв'язку з повідомленням медіакомпанії ABC про ймовірну кампанію впливу на вибори з боку РФ.

Публікації ЗМІ про ймовірні спроби Росії вплинути на парламентські вибори у Великобританії, що наближаються, заступник прем'єр-міністра Сполученого Королівства Олівер Дауден назвав такими, що "викликають серйозну стурбованість". Про це пише газета The Sunday Times ввечері в суботу, 29 червня.

Уточнюється, що таким чином політик відреагував на повідомлення медіакомпанії Australian Broadcasting Corporation (ABC), яке з'явилося 29 червня, про те, що її журналістам вдалося виявити ймовірну кампанію впливу з боку Росії, спрямовану на посилення підтримки правопопулістської партії Reform UK Найджела Фараджа.

Журналісти зробили відповідні висновки, вивчивши п'ять сторінок у соцмережі Facebook, які мають загалом 190 тисяч підписників і періодично поширюють однакові фото та текстові повідомлення, публікуючи їх приблизно в один і той самий час, нагадують у публікації. За даними ABC, більшість адміністраторів цих сторінок перебувають, судячи з даних їхніх сторінок, у Нігерії і лише мала частина з них нібито проживає у Сполученому Королівстві.

"Ці викриття свідчать про реальний ризик, якому піддається наша демократія в цьому нестабільному світі. Шкідливі іноземні суб'єкти, які просувають британські політичні партії, політику і погляди, що відповідають їхньому порядку денному, - ще один приклад проблем у дедалі нестабільнішому кіберпросторі XXI століття, і це викликає серйозну занепокоєність під час виборчої кампанії", - наводить The Sunday Times слова віцепрем'єра королівства.

Вимога розслідувати можливий вплив РФ на вибори

Напередодні голова правлячої Консервативної партії Великобританії Річард Холден направив секретарю кабінету міністрів і голові державної цивільної служби Саймону Кейсу і раднику прем'єра з національної безпеки Тіму Берроу листи з вимогою провести розслідування у зв'язку з інформацією про можливий вплив Росії на британські вибори.

Найджел Фарадж здобув популярність як затятий прихильник Brexit. Минулого тижня він викликав у Великобританії шквал критики, заявивши, що "вторгнення Москви в Україну було спровоковано" розширенням НАТО і ЄС.

Дострокові вибори до британського парламенту відбудуться 4 липня.

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