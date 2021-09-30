У Лондоні експоліцейського засудили довічно за вбивство жінки

Вбивця жительки Лондона Сари Еверард, колишній поліцейський Вейн Казенс має провести залишок життя за ґратами. У четвер, 30 вересня, кримінальний суд в Лондоні визнав 48-річного зловмисника винним у викраденні, зґвалтуванні і вбивстві 33-річної жінки. Його засуджено до максимального покарання - довічного ув'язнення без можливості дострокового звільнення. Вирок ще не набув законної сили.

Підсудний зізнався в скоєнні злочинів, в яких його звинувачували. Як з'ясувалося під час розслідування, Казенс, в службові обов'язки якого входила охорона дипломатичних представництв, використав своє посвідчення поліцейського, аби затримати молоду жінку під приводом порушення антикоронавірусних правил.

Читайте також: Коментар: Права жінок кордонів не мають

Суддя Едріан Фулфорд обґрунтував надзвичайно суворе покарання "абсолютно жорстокими" обставинами злочину. На даний час по всій Великобританії лише 60 людей відбувають таке покарання. Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон звинуватив засудженого у "зраді" свого обов'язку поліцейського, повідомляє інформагенція AFP.

Сара Еверард безслідно зникла в південній частині Лондона ввечері 3 березня цього року, коли поверталася додому від подруги. Її обгоріле тіло пізніше було виявлено в лісі в графстві Кент, неподалік від земельної ділянки, що належить одруженому батькові сімейства Казенсу. Відео з камер спостереження вивели слідчих на його слід.

Загибель Еверард викликала по всій Великобританії шквал протестів проти насильства щодо жінок. Тисячі жінок поділилися своїм досвідом щодо загроз та страху у громадських місцях. У підсумку британський уряд пообіцяв збільшити кількість нічних патрулів поліції та виділити більше грошей для забезпечення громадської безпеки.