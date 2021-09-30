У Лондоні експоліцейського засудили довічно за вбивство жінки

Вбивця жительки Лондона Сари Еверард, колишній поліцейський Вейн Казенс має провести залишок життя за ґратами. У четвер, 30 вересня, кримінальний суд в Лондоні визнав 48-річного зловмисника винним у викраденні, зґвалтуванні і вбивстві 33-річної жінки. Його засуджено до максимального покарання - довічного ув'язнення без можливості дострокового звільнення. Вирок ще не набув законної сили.
Підсудний зізнався в скоєнні злочинів, в яких його звинувачували. Як з'ясувалося під час розслідування, Казенс, в службові обов'язки якого входила охорона дипломатичних представництв, використав своє посвідчення поліцейського, аби затримати молоду жінку під приводом порушення антикоронавірусних правил.
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Суддя Едріан Фулфорд обґрунтував надзвичайно суворе покарання "абсолютно жорстокими" обставинами злочину. На даний час по всій Великобританії лише 60 людей відбувають таке покарання. Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон звинуватив засудженого у "зраді" свого обов'язку поліцейського, повідомляє інформагенція AFP.
Сара Еверард безслідно зникла в південній частині Лондона ввечері 3 березня цього року, коли поверталася додому від подруги. Її обгоріле тіло пізніше було виявлено в лісі в графстві Кент, неподалік від земельної ділянки, що належить одруженому батькові сімейства Казенсу. Відео з камер спостереження вивели слідчих на його слід.
Загибель Еверард викликала по всій Великобританії шквал протестів проти насильства щодо жінок. Тисячі жінок поділилися своїм досвідом щодо загроз та страху у громадських місцях. У підсумку британський уряд пообіцяв збільшити кількість нічних патрулів поліції та виділити більше грошей для забезпечення громадської безпеки.
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Всесвітній протест проти насильства щодо жінок
Троє з тисяч
Ці жінки в столиці Еквадору Кіто вимагають покласти край насильству. Низка феміністичних груп закликала людей приєднатися до демонстрації проти мачизму та насильства з боку партнерів. Це лише троє з тисяч жінок, які приєдналися до протесту в центрі Кіто.
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Всесвітній протест проти насильства щодо жінок
66 вбивств жінок
"Reseteate" - "Перезавантаження" вимагають демонстрантки в столиці Домініканської республіки Санто-Домінго. До протесту закликали жіночі правозахисні організації. Незадовго до цього генпрокуратура країни оприлюднила статистику насильства проти жінок. І хоч загальне число випадків зменшується, лише цього року 66 жінок у цій країні було вбито.
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Всесвітній протест проти насильства щодо жінок
Свічки пам'яті в Гватемалі
571 - число, виставлене активістками на одній з площ міста Гватемала свічками. Причина сумна - згідно з даними жіночих правозахисних організацій, 2019 року в Гватемалі було вбито 571 жінку.
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Всесвітній протест проти насильства щодо жінок
Заходи проти насильства
Минулої суботи демонстрантки в південнофранцузькому місті Тулуза вийшли на вулиці. Адже лише 2019 року, за даними активісток, у Франції партнери чи колишні чоловіки вбили щонайменше 130 жінок. Президент Еммануель Макрон назвав це "ганьбою Франції". Уряд обіцяє електронні ніжні браслети для злочинців та тисячу нових місць у будинках-прихистках для жінок.
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Всесвітній протест проти насильства щодо жінок
Червоні туфлі
Не оминули демонстрації й бельгійську столицю Брюссель. Там на вулиці вийшли 10 тисяч людей. Вони виставили на вулицю червоні туфлі. "Червоні туфлі символізують жінок, які були вбиті їхніми чоловіками", - каже Жулі Вотер з організації Mirabal. За її словами, у Бельгії за останні три роки було близько ста таких випадків. Неофіційна статистика, за її словами, може бути набагато вищою.
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Всесвітній протест проти насильства щодо жінок
Червона смужка проти насильства
Червоний був символічним кольором минулих вихідних і в Генуї. Під час футбольного матчу італійської серії між командами "Сампдорія" (Генуя) та "Удінезе" (Удіне) у футболістів, офіційних представників клубів та дітей гравців були червоні смужки на щоках - на знак протесту проти домашнього насильства.
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Всесвітній протест проти насильства щодо жінок
16 днів проти насильства
У Києві 25 листопада стартувала серія заходів "16 днів проти гендерного насильства". Її мета - привернути увагу до проблем домашнього насильства та торгівлі людьми, повідомили в київській мерії. За статистикою ПРООН, від фізичного домашнього насильства в Україні страждає близько 1,8 мільйона жінок. Лише 2019 року системне насильство в сім'ї було визнано в країні злочином. Фото архівне.
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Всесвітній протест проти насильства щодо жінок
Солідарність у телеграфі
Уже втретє у російській столиці Москві напередодні міжнародного дня боротьби з насильством щодо жінок відбувся Femfest - щорічний фестиваль про фемінізм, гендерну грамотність та свободу вибору. Відбувся від у Telegraph Hall - майданчику, організованому в колишній будівлі телеграфу в центрі Москви.
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Всесвітній протест проти насильства щодо жінок
Тиха пам'ять
У місті Малага на півдні Іспанії ввечері неділі відбувся Caminata del silencio - "Марш мовчання". Жінки несли транспаранти з іменами жінок, вбитих минулими роками в Іспанії їхніми партнерами.
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Всесвітній протест проти насильства щодо жінок
"Дуже тривожні цифри"
У Німеччині, згідно з даними поліції, торік 122 жінки були вбиті своїми партнерами чи експартнерами. Загалом близько 115 тисяч жінок ставали жертвами домашнього насильства чи погроз. Згідно з даними досліджень, кожна третя жінка хоча б раз у житті ставала жертвою насильства. Ці цифри міністерка у справах сім'ї Франциска Ґіффай назвала "дуже тривожними".
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Всесвітній протест проти насильства щодо жінок
"Справжні чоловіки не ґвалтують!"
Після зґвалтування та вбивства студентки Уїнене Мрветьяни в Кейптауні всією Південною Африкою прокотилася хвиля громадського обурення. У різних куточках країни у вересні відбувалися протести і мітинги, зокрема й у Йоганнесбурзі (на фото).
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Всесвітній протест проти насильства щодо жінок
Фемініст
У Пакистані патріархат глибоко вкорінився в суспільство. На феміністок дивляться скоса, навіть чоловіки ліберальних поглядів називають їхні вимоги "вульгарними". Тим не менш, один із найактивніших борців за права жінок у країні чоловік - Наім Мірза. "Ще багато що треба зробити", - сказав Мірза в розмові з DW. Але дедалі більше жінок починають говорити та вимагати дотримання їхніх прав, каже він.
Автор: Свен Теніґес, Данило Білик